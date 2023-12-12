RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какую помощь получают украинцы, усыновившие ребенка во время войны

Как усыновить ребенка во время войны (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине работает программа поддержки украинских семей с новорожденными детьми. Такая же помощь предусмотрена и для тех, кто усыновил ребенка во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Министерства социальной политики в Facebook.

Помощь для приемных родителей

Известно, что новоиспеченные родители получают выплаты семье при рождении малыша.

Такая же поддержка предусмотрена и для родителей, усыновивших ребенка. Речь идет о 41 280 гривен.

10 320 гривен из них выплачивают сразу, а остальные - в течение 36 месяцев равными частями.

Как получить помощь при усыновлении ребенка

Для этого нужно написать соответствующее заявление и подать его по месту жительства в орган соцзащиты, районных госадминистраций, исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов или в ЦНАП.

Вместе с заявлением обязательно подайте:

  • копию решения суда об усыновлении
  • копию свидетельства о рождении ребенка (выдает ЗАГС после внесения изменений в актовую запись о рождении на основании решения суда об усыновлении)

Обратите внимание: для оформления такой помощи в семье есть 12 месяцев со дня усыновления.

Как усыновить ребенка во время войны онлайн

  • Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на сайте diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
  • Заполнить данные о браке, супруге/супруге, фактический адрес проживания.
  • Предоставить данные о детях, которых вы хотите усыновить.
  • Подождать около 15 минут проверки данных в реестрах и продолжить заполнение онлайн-формы (сведения из реестров "подтянутся" автоматически).
  • Добавить к заявлению фото/сканкопии недостающих документов (при необходимости).
  • Подписать заявление электронной подписью и отправить.

Отметим, что супруги, которые вдвоем желают усыновить ребенка, подают совместное заявление - подписанное обоими.

Если вы хотите усыновить ребенка единолично, но состоите в браке, - на ваше заявление налагается электронная подпись второго супруга (для этого необходима его/ее регистрация в "Дії").

Раньше мы подробно рассказывали, как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужно.

Читайте также, как оформить попечительство над родителями в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политикидітивсиновлення