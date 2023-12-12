Какую помощь получают украинцы, усыновившие ребенка во время войны

В Украине работает программа поддержки украинских семей с новорожденными детьми. Такая же помощь предусмотрена и для тех, кто усыновил ребенка во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Министерства социальной политики в Facebook.
Известно, что новоиспеченные родители получают выплаты семье при рождении малыша.
Такая же поддержка предусмотрена и для родителей, усыновивших ребенка. Речь идет о 41 280 гривен.
10 320 гривен из них выплачивают сразу, а остальные - в течение 36 месяцев равными частями.
Для этого нужно написать соответствующее заявление и подать его по месту жительства в орган соцзащиты, районных госадминистраций, исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов или в ЦНАП.
Вместе с заявлением обязательно подайте:
Обратите внимание: для оформления такой помощи в семье есть 12 месяцев со дня усыновления.
Отметим, что супруги, которые вдвоем желают усыновить ребенка, подают совместное заявление - подписанное обоими.
Если вы хотите усыновить ребенка единолично, но состоите в браке, - на ваше заявление налагается электронная подпись второго супруга (для этого необходима его/ее регистрация в "Дії").
Раньше мы подробно рассказывали, как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужно.
Читайте также, как оформить попечительство над родителями в Украине.