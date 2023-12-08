Як оформити опікунство над батьками в Україні: покрокова інструкція і необіхдні документи

Люди похилого віку потребують особливої допомоги та піклування. На тлі війни велика кількість українців замислюється над встановленням офіційного опікунства над батьками, адже це гарантує пільги й виплати не тільки в Україні, але й за кордоном.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Міністерство соціальної політики, Рrikhodko&Рartners.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, за яких умов і як саме українцям оформити опікунство над батьками.

Зміст

Хто має право на опікунство над батьками

Опіка над людиною похилого віку передбачає надання їй необхідної допомоги, підтримки та догляду для забезпечення її фізичного та психологічного благополуччя.

Стати опікуном може:

особа, яка досягла повноліття (18 років)

особа, яка є дієздатною

Хто не може бути опікуном людини похилого віку

Для того, щоб стати опікуном людини похилого віку, необхідно бути благонадійним і здоровим.

Не дозволять стати опікуном особі, яка:

має серйозні захворювання (туберкульоз 1-2 стадії, психічні та поведінкові розлади, злоякісні новоутворення 3-4 стадії, інфекції)

має травми, що призвели до отримання інвалідності І групи

позбавлена батьківських прав у результаті добровільної відмови або судового рішення

має алкогольну чи наркотичну залежність

має непогашену судимість за будь-якою статтею Кримінального кодексу України

має судимість за статтями, спрямованим проти життя, свободи та здоров'я громадян

раніше була опікуном чи піклувальником та зі своєї вини опіку чи піклування змушена була припинити

має власні інтереси, що суперечать інтересам осіб, які підлягають опіці чи піклуванню

Яка різниця між опікунством і піклуванням

В Україні передбачені два варіанти офіційного піклування:

опіка

постійний догляд (піклування, патронаж), умови якого узгоджуються з патронованою особою і прописуються в договорі

Згідно з чинним законодавством, опіка встановлюється над:

малолітніми особами (віком до 14 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування)

особами, які визнані (судом) недієздатними

Водночас піклування встановлюється над:

неповнолітніми особами (віком від 14 до 18 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування)

особами, цивільна дієздатність яких обмежена

Тобто опікун призначається тоді, коли людина похилого віку визнається повністю недієздатною. А піклувальником можна стати, якщо дієздатність літньої людини обмежена.

Як стати опікуном людини похилого віку

Стати опікуном над людиною похилого віку (навіть якщо вона - ваша мати чи батько) можна лише за умови, що суд визнав її недієздатною.

Крім рішення суду (про недієздатність особи), для оформлення опіки над власними батьками чи іншою особою похилого віку, необхідно зібрати "пакет" документів.

Потенційний опікун має пред'явити органам опіки:

заяву про бажання стати опікуном

копію та оригінал власного паспорта

копію та оригінал паспорта особи, над якою планується встановити опіку

довідки, які засвідчують склад сім'ї опікуна та склад сім'ї особи, над якою планується встановити опіку

довідку про стан здоров'я

автобіографію

свідоцтво про шлюб (за наявності)

довідку про доходи

довідку про відсутність судимості

документи про наявність необхідного житла

документи щодо підтвердження родинних зв'язків (за наявності)

згоду сім'ї на спільне проживання (за необхідності)

До офіційного рішення щодо призначення людини опікуном, органи опіки ретельно перевіряють житлові (та інші) умови й визначають, чи немає перешкод для призначення заявника опікуном.

Якщо жодних претензій до потенційного опікуна немає, його призначають офіційним опікуном недієздатної особи похилого віку.