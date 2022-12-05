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Якщо у вас залишилася вчорашня картопля. Приголомшливий рецепт української традиційної страви

Фото: Як приготувати картопляники (unsplash.com)
Автор: Styler

Картопляники – це традиційна українська страва. Приготувати її вам не складе труднощів. А якщо у вас ще залишилася картопля пюре з учора – ще краще.

Рецептом найсмачнішої страви поділився у Instagram шеф Анатолій Добровольський.

Вам знадобляться

  • Картопля відварена 500-600 г.
  • Яйце 2 штуки.
  • Сіль та перець за смаком.
  • Дві столові ложки розтопленого вершкового масла.
  • Борошно.
  • Вершкове масло або олія для смаження.
  • Сметана та зелень для подачі.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть відварену картоплю і натріть її на тертці, якщо у вас залишилося пюре, то беріть його. Додайте в миску з картоплею яйця, сіль, перець та розтоплене вершкове масло. Добре перемішайте до однорідної маси. Потім на стіл насипте трохи борошна і викладайте невеликі шматочки тіста.

Сформуйте кульки й добре обваляйте їх у борошні. Смажте на сковорідці на вершковому маслі до золотистої скоринки. Подавайте зі сметаною та зеленню. Смачного!

Читайте також, як приготувати смачну картоплю "в мундирі" без плити лише за 15 хвилин!

Нагадаємо, що раніше Клопотенко розповів як приготувати попкорн на плиті.

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