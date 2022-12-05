Якщо у вас залишилася вчорашня картопля. Приголомшливий рецепт української традиційної страви

Картопляники – це традиційна українська страва. Приготувати її вам не складе труднощів. А якщо у вас ще залишилася картопля пюре з учора – ще краще.

Вам знадобляться

Картопля відварена 500-600 г.

Яйце 2 штуки.

Сіль та перець за смаком.

Дві столові ложки розтопленого вершкового масла.

Борошно.

Вершкове масло або олія для смаження.

Сметана та зелень для подачі.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть відварену картоплю і натріть її на тертці, якщо у вас залишилося пюре, то беріть його. Додайте в миску з картоплею яйця, сіль, перець та розтоплене вершкове масло. Добре перемішайте до однорідної маси. Потім на стіл насипте трохи борошна і викладайте невеликі шматочки тіста.

Сформуйте кульки й добре обваляйте їх у борошні. Смажте на сковорідці на вершковому маслі до золотистої скоринки. Подавайте зі сметаною та зеленню. Смачного!