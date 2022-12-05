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Если у вас осталась вчерашняя картошка. Потрясающий рецепт украинского традиционного блюда

Фото: Как приготовить картопляники (unsplash.com)
Автор: Styler

Картопляники - это традиционное украинское блюдо. Приготовить его вам не составит труда. А если у вас еще осталась картошка пюре со вчера - еще лучше.

Рецептом вкуснейшего блюда поделился в Instagram шеф Анатолий Добровольский.

Вам понадобятся

  • Картофель отварной 500-600 г.
  • Яйцо 2 штуки.
  • Соль и перец по вкусу.
  • Две столовые ложки растопленного сливочного масла.
  • Мука.
  • Сливочное масло или масло для жарки.
  • Сметана и зелень для подачи.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите отварную картошку и натрите ее на терке, если у вас осталось пюре, то берите его. Добавьте в миску с картофелем яйца, соль, перец и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте до однородной массы. Потом на стол насыпьте немного муки и выкладывайте небольшие кусочки получившегося теста.

Сформируйте шарики и хорошо обваляйте их в муке. Жарьте на сковородке на сливочном масле до золотистой корочки. Подавайте со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!

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Напомним, что ранее Клопотенко рассказал, как приготовить попкорн на плите.

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