Готуємо смачну картоплю "в мундирі" без плити лише за 15 хвилин!
У сучасних реаліях при постійних відключеннях світла дуже важливо, щоб приготування їжі не займало багато часу. Ви можете приготувати хрумку золотисту картоплю в мундирі всього за 15 хвилин, що ідеально підходить для швидкого перекусу і для тих, хто хоче скоротити свої рахунки за електроенергію.
Рецепт приготування – читайте у матеріалі Styler.
Як приготувати смачну картоплю в мундирі
Насамперед зробіть на картоплі кілька проколів, використовуючи вилку. Потім покладіть овоч на посуд, додавши трохи води. Відправте картоплю в мікрохвильову піч.
Води потрібно налити в тарілку зовсім небагато, вона дозволить картоплі стати м'якою та не бути сухою.
Як приготувати картоплю в мундирі в мікрохвильовій печі (Getty Images)
Поставте картоплю на максимальну потужність у мікрохвильову піч на 8–10 хвилин, після цього вийміть її й бризніть на картоплю оливковою олією сіллю і перцем. Потім відправте у НВЧ-піч ще на 5 хвилин. Після цього страва буде готова. Смачного!
Декілька лайфхаків для смаку
Картоплю можна щільно загорнути у фольгу, щоб прискорити процес приготування – алюміній проводить тепло, а потім утримує його.
Ви також можете додати жменю солі під картоплю, перш ніж загорнути її у фольгу.
Нагадаємо, Клопотенко дав простий рецепт смачності, яка швидко готується.
Нагадаємо, що раніше Клопотенко розповів як приготувати попкорн на плиті.