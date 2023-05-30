Якщо у вас високий тиск, перестаньте вірити в ці 10 міфів. Вони заважають лікуватися

Які міфи про гіпертонію заважають правильному лікуванню

Артеріальна гіпертензія - це хвороба літніх людей

Артеріальна гіпертензія стрімко молодіє. Причини: ожиріння, нездорове харчування, стрес, гіподинамія.

Це мій "робочий тиск!" Лікувати не потрібно

Робочий тиск - той тиск при якому люди почувають себе добре, але його значення не завжди співпадає з нормальними цифрами.

Таблетки від тиску можна приймати такі ж, як у сусіда

Гіпотензивні препарати мають різний механізм дії, властивості, покази і протипокази. Підбираються індивідуально, з урахуванням супутніх захворювань та факторів ризику.

Якщо тиск підвищується - потрібно пити ліки, якщо нормальний - можна пропустити прийом

Планову гіпотензивну терапію потрібно приймати регулярно, постійно, під контролем рівня АТ.

Якщо вести здоровий спосіб життя і схуднути, від гіпертонії можна позбутися без таблеток

Зміна способу життя - основа гіпотензивної терапії, але це все допомагає на початковій стадії захворювання.

Високий кров'яний тиск розвивається лише у чоловіків.

Гіпертонія може виникнути у будь-кого, у чоловіків більший ризик виникнення гіпертонії до 45-ти років.⠀

Я б помітив симптоми гіпертонії, якби вона у мене була

Єдиний спосіб виявлення гіпертонії - це вимірювання артеріального тиску. Немає ознак або симптомів, які б свідчили про наявність гіпертонії.

Артеріальна гіпертензія - це спадкова хвороба. Якщо хворіли батьки, то мені цього не уникнути

Якщо ваші батьки мають проблеми з тиском, дотримання здорового способу життя може запобігти розвитку гіпертензії, а періодичний контроль тиску - вчасно виявити проблему.⠀

Для лікування достатньо "прокапатись" 1-2 рази на рік.

Крапельниці з "судинними" препаратами не впливають на рівень АТ. Однак психологічно пацієнтам стає легше.⠀

Якщо підвищений артеріальний тиск, потрібно обмежити споживання рідини

Це не так. Для нормального функціонування організму, потрібно приймати 1,5 л рідини/день.

Який тиск нормальний для різного віку і стану

За словами кардіолога Наталі Іванюк, всі показники, які дорівнюють 140/90 і вище потребують постійного спостереження у лікаря.

"Друзі, якщо у вас високий тиск (140/90 і вище) - обовʼязково звертайтеся до лікаря!" - стверджує медик.

Лікар-кардіолог Юлія Смерека у своєму блозі в Instagram дає такі показники для дорослих віком від 18 до понад 80 років:

Фото: instagram.com/likarsmereka