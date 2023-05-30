Если у вас высокое давление, перестаньте верить в эти 10 мифов. Они мешают лечиться

Какие мифы о гипертонии мешают правильному лечению

Артериальная гипертензия - это болезнь пожилых людей

Артериальная гипертензия стремительно молодеет. Причины: ожирение, нездоровое питание, стресс, гиподинамия.

Это мое "рабочее давление!" Лечить не нужно

Рабочее давление - то давление при котором люди чувствуют себя хорошо, но его значение не всегда совпадает с нормальными цифрами.

Таблетки от давления можно принимать такие же, как у соседа

Гипотензивные препараты обладают разным механизмом действия, свойствами, показаниями и противопоказаниями. Подбираются индивидуально с учетом сопутствующих заболеваний и факторов риска.

Если давление повышается - нужно пить лекарство, если нормальное - можно пропустить прием

Плановую гипотензивную терапию следует принимать регулярно, постоянно, под контролем уровня АД.

Если вести здоровый образ жизни и похудеть, от гипертонии можно избавиться без таблеток

Изменение образа жизни - основа гипотензивной терапии, но это все помогает на начальной стадии заболевания.

Высокое кровяное давление развивается только у мужчин.

Гипертония может возникнуть у любого, у мужчин больше риска гипертонии до 45-ти лет.⠀

Я бы заметил симптомы гипертонии, если бы она у меня была

Единственный способ обнаружения гипертонии - это измерение артериального давления. Нет признаков или симптомов, свидетельствующих о наличии гипертонии.

Артериальная гипертензия - это наследственная болезнь. Если болели родители, то мне этого не избежать

Если ваши родители имеют проблемы с давлением, соблюдение здорового образа жизни может предотвратить развитие гипертензии, а периодический контроль давления - вовремя выявить проблему.⠀

Для лечения достаточно "прокапаться" 1-2 раза в год.

Капельницы с "сосудистыми" препаратами не влияют на уровень АД. Однако психологически пациентам становится легче.

Если повышенное АД, нужно ограничить потребление жидкости.

Это не так. Для нормального функционирования организма нужно принимать 1,5 л жидкости/день.

Какое давление нормальное для всех возрастов и состояния

По словам кардиолога Натальи Иванюк, все показатели, равные 140/90 и выше, нуждаются в постоянном наблюдении у врача.

"Друзья, если у вас высокое давление (140/90 и выше) - обязательно обращайтесь к врачу!" - утверждает медик.

Врач-кардиолог Юлия Смерека в своем блоге в Instagram дает следующие показатели для взрослых в возрасте от 18 до более 80 лет:

Фото: instagram.com/likarsmereka