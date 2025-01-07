UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Якщо можете виконати 50 разів цю вправу, то ваше тіло у чудовій формі

Як виконувати вправу "Берпі" та чим вона корисна (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вправа "Берпі" опрацьовує багато основних груп м’язів вашого тіла. Це не просто рух, що спалює калорії, а також сприяє силі, координації та витривалості. Важливо ще вміти правильно виконувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Чим корисна вправа

Берпі здатне замінити повноцінне тренування, а якщо використовувати різні типи руху, можна привести тіло і дихальну систему в норму за 2-3 місяці. 

Регулярне виконання дає такий результат:

  • зміцнення м'язів, включно з грудними, спинними, сідничними і ногами
  • збільшення кардіовитривалості та поліпшення роботи серцево-судинної системи
  • спалювання калорій, втрата ваги завдяки прискоренню обміну речовин
  • поліпшення гнучкості та рухливості суглобів
  • поліпшення функціональної підготовки, що полегшить виконання повсякденних завдань і підвищить загальну фізичну витривалість

  • підтримка на руках: поставте руки на підлогу попереду вас на рівні плечей. Одночасно викиньте ноги назад і закріпіться в позиції планки на руках 
  • стрибок: зробіть стрибок вгору, піднімаючи руки над головою, щоб завершити одне повторення

Як виконувати вправу "Берпі" (фото: eatthis.com)

Читайте РБК-Україна в Google News
фізичні вправиСпортзал