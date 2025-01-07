Якщо можете виконати 50 разів цю вправу, то ваше тіло у чудовій формі

Вправа "Берпі" опрацьовує багато основних груп м’язів вашого тіла. Це не просто рух, що спалює калорії, а також сприяє силі, координації та витривалості. Важливо ще вміти правильно виконувати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Берпі здатне замінити повноцінне тренування, а якщо використовувати різні типи руху, можна привести тіло і дихальну систему в норму за 2-3 місяці.
Регулярне виконання дає такий результат:
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