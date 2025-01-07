Если можете выполнить 50 раз это упражнение, то ваше тело в отличной форме

Упражнение "Берпи" прорабатывает многие основные группы мышц вашего тела. Это не просто движение, которое сжигает калории, а также способствует силе, координации и выносливости. Важно еще уметь правильно выполнять.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Берпи способно заменить полноценную тренировку, а если использовать разные типы движения, можно привести тело и дыхательную систему в норму за 2-3 месяца.
Регулярное выполнение дает такой результат:
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