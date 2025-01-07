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Если можете выполнить 50 раз это упражнение, то ваше тело в отличной форме

Как выполнять упражнение "Берпи" и чем оно полезно (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Упражнение "Берпи" прорабатывает многие основные группы мышц вашего тела. Это не просто движение, которое сжигает калории, а также способствует силе, координации и выносливости. Важно еще уметь правильно выполнять.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Чем полезно упражнение

Берпи способно заменить полноценную тренировку, а если использовать разные типы движения, можно привести тело и дыхательную систему в норму за 2-3 месяца.

Регулярное выполнение дает такой результат:

  • укрепление мышц, включая грудные, спинные, ягодичные, ягодичные и ноги
  • увеличение кардиовыносливости и улучшение работы сердечно-сосудистой системы
  • сжигание калорий, потеря веса благодаря ускорению обмена веществ
  • улучшение гибкости и подвижности суставов
  • улучшение функциональной подготовки, что облегчит выполнение повседневных задач и повысит общую физическую выносливость

  • поддержка на руках: поставьте руки на пол впереди вас на уровне плеч. Одновременно выбросьте ноги назад и закрепитесь в позиции планки на руках
  • прыжок: сделайте прыжок вверх, поднимая руки над головой, чтобы завершить одно повторение

Как выполнять упражнение "Берпи" (фото: eatthis.com)

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