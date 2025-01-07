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Если можете выполнить 50 раз это упражнение, то ваше тело в отличной форме

Вторник 07 января 2025 18:23
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Если можете выполнить 50 раз это упражнение, то ваше тело в отличной форме Как выполнять упражнение "Берпи" и чем оно полезно (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Упражнение "Берпи" прорабатывает многие основные группы мышц вашего тела. Это не просто движение, которое сжигает калории, а также способствует силе, координации и выносливости. Важно еще уметь правильно выполнять.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Чем полезно упражнение

Берпи способно заменить полноценную тренировку, а если использовать разные типы движения, можно привести тело и дыхательную систему в норму за 2-3 месяца.

Регулярное выполнение дает такой результат:

  • укрепление мышц, включая грудные, спинные, ягодичные, ягодичные и ноги
  • увеличение кардиовыносливости и улучшение работы сердечно-сосудистой системы
  • сжигание калорий, потеря веса благодаря ускорению обмена веществ
  • улучшение гибкости и подвижности суставов
  • улучшение функциональной подготовки, что облегчит выполнение повседневных задач и повысит общую физическую выносливость

Как выполнять упражнение

Выполнять такое упражнение очень легко, если придерживаться следующих рекомендаций:

  • встаньте прямо: ноги на ширине плеч и руки по бокам
  • приседания: согните колени, отведите бедра назад и положите руки на землю перед собой
  • поддержка на руках: поставьте руки на пол впереди вас на уровне плеч. Одновременно выбросьте ноги назад и закрепитесь в позиции планки на руках
  • отжимания: выполните отжимания, держа корпус напряженным, а спину прямой
  • прыжок назад: прыгайте ногами назад к рукам, приземляясь в положении приседания
  • прыжок: сделайте прыжок вверх, поднимая руки над головой, чтобы завершить одно повторение

Если можете выполнить 50 раз это упражнение, то ваше тело в отличной формеКак выполнять упражнение "Берпи" (фото: eatthis.com)

    Если вы можете выполнить такое количество раз, вы в отличной форме

    Вы в феноменальной форме, если можете выполнить 50 "Берпи" менее чем за 5 минут. Суперспортсмены могут выполнять 100 раз за 10 минут.

    Для начала стоит уметь выполнять 10 "Берпи" в минуту.

    Стоит начинать с малого и развивать последовательность и выносливость. Помните, такое упражнение не просто измеряет вашу физическую форму, но и прекрасно влияет на состояние.

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