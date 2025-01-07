Если можете выполнить 50 раз это упражнение, то ваше тело в отличной форме

Упражнение "Берпи" прорабатывает многие основные группы мышц вашего тела. Это не просто движение, которое сжигает калории, а также способствует силе, координации и выносливости. Важно еще уметь правильно выполнять.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Чем полезно упражнение

Берпи способно заменить полноценную тренировку, а если использовать разные типы движения, можно привести тело и дыхательную систему в норму за 2-3 месяца.

Регулярное выполнение дает такой результат:

укрепление мышц, включая грудные, спинные, ягодичные, ягодичные и ноги

увеличение кардиовыносливости и улучшение работы сердечно-сосудистой системы

сжигание калорий, потеря веса благодаря ускорению обмена веществ

улучшение гибкости и подвижности суставов

улучшение функциональной подготовки, что облегчит выполнение повседневных задач и повысит общую физическую выносливость

Как выполнять упражнение

Выполнять такое упражнение очень легко, если придерживаться следующих рекомендаций:

встаньте прямо : ноги на ширине плеч и руки по бокам

приседания : согните колени, отведите бедра назад и положите руки на землю перед собой

поддержка на руках : поставьте руки на пол впереди вас на уровне плеч. Одновременно выбросьте ноги назад и закрепитесь в позиции планки на руках

: поставьте руки на пол впереди вас на уровне плеч. Одновременно выбросьте ноги назад и закрепитесь в позиции планки на руках отжимания : выполните отжимания, держа корпус напряженным, а спину прямой

прыжок назад : прыгайте ногами назад к рукам, приземляясь в положении приседания

прыжок: сделайте прыжок вверх, поднимая руки над головой, чтобы завершить одно повторение

Как выполнять упражнение "Берпи" (фото: eatthis.com)

Если вы можете выполнить такое количество раз, вы в отличной форме

Вы в феноменальной форме, если можете выполнить 50 "Берпи" менее чем за 5 минут. Суперспортсмены могут выполнять 100 раз за 10 минут.

Для начала стоит уметь выполнять 10 "Берпи" в минуту.