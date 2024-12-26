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Якщо ви можете простояти в планці стільки часу, то ви у чудовій формі

Скільки часу потрібно стояти в планці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Планка є універсальною вправою, яка вмикає в роботу все тіло. Тренер назвав час, який потрібно простояти у планці, щоб перевірити свою силу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Скільки часу потрібно стояти у планці

Витривалість у планці - це навичка, яка розвивається з часом і постійними тренуваннями. Почніть із регульованих інтервалів - 20, 30 або 40 секунд і поступово збільшуйте час утримування в міру зростання сили.  

(фото: eatthis.com)

римаючи стегна нерухомо, підніміть одну руку та постукайте по протилежному плечу.

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Планка вгору-вниз (фото: eatthis.com)

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