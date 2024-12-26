Якщо ви можете простояти в планці стільки часу, то ви у чудовій формі

Планка є універсальною вправою, яка вмикає в роботу все тіло. Тренер назвав час, який потрібно простояти у планці, щоб перевірити свою силу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Витривалість у планці - це навичка, яка розвивається з часом і постійними тренуваннями. Почніть із регульованих інтервалів - 20, 30 або 40 секунд і поступово збільшуйте час утримування в міру зростання сили.
(фото: eatthis.com)
римаючи стегна нерухомо, підніміть одну руку та постукайте по протилежному плечу.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
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