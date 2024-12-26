Если вы можете простоять в планке столько времени, то вы в отличной форме

Планка является универсальным упражнением, которое включает в работу все тело. Тренер назвал время, которое нужно простоять в планке, чтобы проверить свою силу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Выносливость в планке - это навык, который развивается со временем и постоянными тренировками. Начните с регулируемых интервалов - 20, 30 или 40 секунд и постепенно увеличивайте время удерживания по мере роста силы.
(фото: eatthis.com)
бедра неподвижно, поднимите одну руку и постучите по противоположному плечу.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
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