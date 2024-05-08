Якщо немає світла: 7 робочих способів зарядити ноутбук без розетки

В Україні 8 травня прогнозують відключення світла через обстріли росіянами енергетичної інфраструктури. Найскладніша ситуація очікується в енергосистемі з 18:00.

Як зарядити ноутбук, якщо у вас немає доступу для розетки

При відключенні електромережі можна використовувати альтернативні джерела енергії, такі як генератор, автомобільний акумулятор, сонячна панель або портативний зарядний пристрій (павербанк).

Однак основна складність полягає у тому, щоб підключити ці джерела енергії до ноутбука таким чином, щоб напруга на вході не пошкодила пристрій та дозволила його зарядити.

Thunderbolt

З точки зору зарядки ноутбуків, інтерфейси Thunderbolt і Type C майже нерозрізнимі. Обидва можуть передавати енергію до 100 Вт. Якщо вам потрібно заряджати пристрій, можна підключити адаптер Thunderbolt до порту і працювати, не переймаючись, що рівень заряду батареї спаде.

Power bank для ноутбука

Найпопулярніші павербанки мають номінальну ємність від 10 до 30 тисяч міліампер-годин. Для заряджання ноутбука найкраще підійде модель з ємністю 20 або 30 тисяч міліампер-годин, оскільки від батареї об'ємом 10 000 міліампер-годин ви, ймовірно, не зможете повністю зарядити ноутбук.

Ще одним важливим аспектом є сумісність роз'ємів. Ідеальним варіантом буде наявність роз'єму Type C на обох пристроях. Також варто врахувати, що ноутбук можна буде заряджати від павербанка з вихідною напругою 220 В, проте для цього буде необхідний оригінальний або сумісний зарядний пристрій.

Який павербенк купити для зарядки ноутбука

Ціни на павербенки для ноутбуків стартують від 999 гривень. Нижче наводимо діапазон цін на найпопулярніші з них.

Ціни на павербенки для ноутбуків в Україні (Скриншот с rozetka.ua)

Автомобільний акумулятор

Якщо у вас немає можливості використовувати павербенк, акумулятор автомобіля може зарядити ноутбук без зарядного пристрою, але для цього вам знадобиться інвертор для перетворення постійного струму з автомобіля в змінний.

Наприклад, такий аксесуар, як інвертор BESTEK 300W Power Inverter, забезпечить до 300 Вт, що є більш ніж достатньо для живлення ноутбука! Хоча вам доведеться залишити інвертор десь на підлозі автомобіля, ви все одно зможете брати ноутбук з собою в машину та на вулицю, що дуже зручно, особливо для початківців.

Ціни на інвертор в Україні (Скриншот)

Суперакумулятор для ноутбука

Використовуйте суперакумулятор для вашого ноутбука. Ці спеціальні батареї є аналогами або додатковими джерелами живлення для вашого персонального комп'ютера. Вони оснащені різними типами кабелів для заряджання і можуть замінити оригінальну батарею ноутбука.

Переконайтеся, що обираєте суперакумулятор, який підходить для вашої моделі ноутбука і має відповідний розмір. Суперакумулятори відрізняються за брендом і можуть бути несумісними з вашим ноутбуком, якщо вони не призначені спеціально для вашої моделі. Цей метод варто використовувати лише в екстрених ситуаціях, оскільки він не завжди ефективний.

Телефон або планшет для зарядки

Використовуйте телефон або планшет для заряджання вашого ноутбука. Багато смартфонів, таких як Samsung, а також деякі планшети, наприклад iPad, підтримують функцію зворотної зарядки, яка дозволяє їм працювати як портативні USB-банки живлення.

Для активації цієї функції на пристроях з Android вам може знадобитися увімкнути її в налаштуваннях. В іншому випадку, просто підключіть свій ноутбук до порту USB-C вашого планшета для швидкого заряджання у разі потреби.

Проте, слід пам'ятати, що для запобігання перегріву акумулятора вашого телефону або планшета, що може скоротити їхній термін служби, краще обмежувати використання функції зворотної зарядки лише в екстрених ситуаціях.

Електрогенератори

Для виробництва електроенергії у невеликих обсягах часто використовують бензинові агрегати. Навіть слабкі бензинові генератори з невеликою потужністю мають запас для живлення ноутбука. Для лептопа не обов'язково купувати дорогий інверторний генератор.

Проте, в електрогенераторі може бути відсутній роз'єм Type C, що означає, що для заряджання безпосередньо через нього потрібен зарядний пристрій. Для цього може знадобитися проміжна ланка, наприклад, додатковий адаптер.

Ціна на такі пристрої стартує від 2299 гривень.

Ціна на електрогенератори в Україні (Скриншот)

Сонячна батарея

Переносні сонячні батареї з потужністю приблизно 100 Вт генерують напругу, що відповідає вимогам ноутбуків. Площа такої панелі становить близько 1 м².

Ноутбук можна підключити за допомогою роз'єму Type C або використовуючи кабель із круглими роз'ємами, який зазвичай йде в комплекті. Цей кабель має знімний штекер і може бути обладнаний кінцевиками, що сумісні з ноутбуками різних виробників.