Если нет света: 7 рабочих способов зарядить ноутбук без розетки

Как зарядить ноутбук, если у вас нет доступа к розетке

При отключении сети можно использовать альтернативные источники энергии, такие как генератор, автомобильный аккумулятор, солнечная панель или портативное зарядное устройство (павербанк).

Однако основная сложность заключается в том, чтобы подключить эти источники энергии к ноутбуку таким образом, чтобы напряжение на входе не повредило устройство и позволило зарядить его.

Thunderbolt

С точки зрения зарядки ноутбуков, интерфейсы Thunderbolt и Type C почти неразличимы. Оба могут передавать энергию до 100 Вт. Если необходимо заряжать устройство, можно подключить адаптер Thunderbolt к порту и работать, не заботясь о том, что уровень заряда батареи спадет.

Power bank для ноутбука

Самые популярные павербанки имеют номинальную емкость от 10 до 30 тысяч миллиампер-часов. Для подзарядки ноутбука лучше всего подойдет модель с емкостью 20 или 30 тысяч миллиампер-часов, поскольку от батареи объемом 10 000 миллиампер-часов вы, вероятно, не сможете полностью зарядить ноутбук.

Еще одним важным аспектом является совместимость разъемов. Идеальным вариантом будет наличие разъема Type C на обоих устройствах. Также стоит учесть, что ноутбук можно будет заряжать от павербанка с выходным напряжением 220 В, однако для этого потребуется оригинальное или совместимое зарядное устройство.

Какой павербенк купить для зарядки ноутбука

Цены на павербенки для ноутбуков стартуют от 999 гривен. Ниже приводим диапазон цен на самые популярные из них.

Цены на ноутбуки для ноутбуков в Украине (Скриншот с rozetka.ua)

Автомобильный аккумулятор

Если у вас нет возможности использовать павербенк, аккумулятор автомобиля может зарядить ноутбук без зарядного устройства, но для этого вам понадобится инвертор для преобразования постоянного тока из автомобиля в переменный.

Например, такой аксессуар, как инвертор BESTEK 300W Power Inverter, обеспечит до 300 Вт, что более чем достаточно для питания ноутбука! Хотя вам придется оставить инвертор где-нибудь на полу автомобиля, вы все равно сможете брать ноутбук с собой в машину и на улицу, что очень удобно, особенно для начинающих.

Цены на инвертор в Украине (Скриншот)

Супераккумулятор для ноутбука

Используйте супераккумулятор для ноутбука. Эти специальные батареи являются аналогами или дополнительными источниками питания для персонального компьютера. Они оснащены разными типами кабелей для подзарядки и могут заменить оригинальную батарею ноутбука.

Убедитесь, что вы выбираете супераккумулятор, который подходит для вашей модели ноутбука и имеет соответствующий размер. Супераккумуляторы отличаются по бренду и могут быть несовместимы с ноутбуком, если они не предназначены специально для вашей модели. Этот метод следует использовать только в экстренных ситуациях, поскольку он не всегда эффективен.

Телефон или планшет для зарядки

Для зарядки ноутбука используйте телефон или планшет. Многие смартфоны, такие как Samsung, а также некоторые планшеты, например iPad, поддерживают функцию обратной зарядки, позволяющую им работать как портативные USB-банки питания.

Для активации этой функции на устройствах с Android вам может потребоваться включить ее в настройках. В противном случае, просто подключите свой ноутбук к порту USB-C вашего планшета для быстрой зарядки в случае необходимости.

Однако следует помнить, что для предотвращения перегрева аккумулятора телефона или планшета, что может сократить срок службы, лучше ограничивать использование функции обратной зарядки только в экстренных ситуациях.

Электрогенераторы

Для производства электроэнергии в небольших объемах часто используются бензиновые агрегаты. Даже слабые бензиновые генераторы с небольшой мощностью имеют запас питания ноутбука. Для лептопа не обязательно покупать дорогой инверторный генератор.

Однако, в электрогенераторе может отсутствовать разъем Type C, что означает, что для зарядки непосредственно через него требуется зарядное устройство. Для этого может потребоваться промежуточное звено, например дополнительный адаптер.

Цена на такие устройства стартует от 2299 гривен.

Цена на электрогенераторы в Украине (Скриншот)

Солнечная батарея

Переносные солнечные батареи с мощностью около 100 Вт генерируют напряжение, отвечающее требованиям ноутбуков. Площадь такой панели составляет около 1 м2.

Ноутбук можно подключить с помощью разъема Type C или используя кабель с круглыми разъемами, обычно идущий в комплекте. Этот кабель имеет съемный штекер и может быть оборудован конечностями, совместимыми с ноутбуками разных производителей.