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Названі найпопулярніші браузери у світі для ПК та смартфонів

Четвер 04 квітня 2024 14:55
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Названі найпопулярніші браузери у світі для ПК та смартфонів Стали відомі найпопулярніші браузери для ПК та смартфонів (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Ресурс Statcounter, який аналізує веб-трафік, опублікував список найпоширеніших браузерів за березень 2024 року. З великим відривом лідирує Google Chrome.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт Statcounter Global Stats, який є інструментом для аналізу веб-трафіку.

Рейтинг браузерів для ПК

Згідно з поданою інформацією в інфографіці, Google Chrome продовжує утримувати лідерство серед десктопних браузерів, контролюючи 65,77 відсотків ринку.

На другому місці знаходиться Microsoft Edge з часткою 12,7 відсотків, а трійку лідерів замикає браузер Apple Safari, що володіє 8,63 відсотка ринку.

Firefox і Opera займають четверте та п'яте місця відповідно, маючи 6,61 та 3,16 відсотка частки ринку.

Названі найпопулярніші браузери у світі для ПК та смартфонівСкриншот

Рейтинг браузерів для смартфонів

У світі мобільних браузерів Google Chrome продовжує залишатися на вершині з часткою ринку в 65,29 відсотків, тоді як Apple Safari і Samsung Internet займають друге та третє місця відповідно, з показниками 24,26 та 4,41 відсотка.

Opera та UC Browser займають четверте та п'яте місця, маючи частки ринку у 2,2 та 1,44 відсотка.

На тлі цього Microsoft Edge займає лише 0,3 відсотка ринку мобільних браузерів. Проте компанія активно працює над впровадженням підтримки розширень для мобільної версії, що може призвести до зміцнення своїх позицій у майбутньому.

Крім того, Microsoft впроваджує свої продукти штучного інтелекту, такі як асистент Copilot, у свій браузер, що демонструє їхнє прагнення до розвитку в цій галузі.

Названі найпопулярніші браузери у світі для ПК та смартфонівСкриншот

Читайте також, як позбутися дратівливих повідомлень про файли cookie у браузері Chrome.

У нас також є матеріал про те, що Google додав у Chrome функцію, яка значно полегшить користування браузером.

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