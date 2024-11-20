Якщо набрид пуховик: стилістка назвала актуальні моделі верхнього одягу на зиму 2025
Найактуальніше питання на сьогоднішній день - який верхній одяг вибрати на зиму, щоб він виглядав стильно і водночас зігрівав навіть у лютий мороз. Можна звернути увагу на модні пальта, традиційні пуховики або шуби зі штучного хутра.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стилістки Олени Шевченко в Instagram розповідає, які ще варіанти верхнього одягу приглянути, якщо вам набрид звичайний пуховик.
Пальто з маніжкою або тонкою курткою
Стилістка рекомендує звернути увагу на незвичайні поєднання - так, можна підібрати під осіннє пальто тонку куртку та створити оригінальний образ на зиму.
"Багатошаровість - ваш найкращий союзник у мороз. Легка утеплена куртка чи маніжка під пальто забезпечать тепло, зберігаючи елегантність", - наголосила Шевченко.
Модний верхній одяг на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Вовняне пальто
Це класика, яка завжди є актуальною. Вибирайте пальто зі складом вовни від 70% - це гарантує тепло та комфорт. Також до образу можна додати теплі светри або жилети, щоб відчувати затишок навіть у холодні дні.
Модний верхній одяг на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Парка
Практичність та стиль в одному. Натуральне хутро в парках давно неактуальне - це неетично і застаріло. Штучне хутро теж втрачає популярність. Краще вибрати сучасні мінімалістичні моделі із високотехнологічних матеріалів, що забезпечують тепло та комфорт.
Модний верхній одяг на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Дублянка
"Тепло і розкіш. Дублянка може бути з класичним коротким хутром або об'ємним штучним - обирайте етичні рішення. Це стильний та практичний вибір для морозної зими", - наголосила Шевченко.
Модний верхній одяг на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Шуба зі штучного хутра
На піку популярності шуби з еко-хутра.
"Теплий, екологічний та модний варіант. Шуби зі штучного хутра підходять для будь-яких погодних умов і надають яскравості вашим образам", - вважає стилістка.
Модний верхній одяг на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Шуба з об'ємної вовни
Розкішний та трендовий вибір на найближчі роки. Вона виглядає ефектно, гріє навіть у мороз і надає особливого шарму зимовим образам. Таку шубу можна поєднувати з легінсами та високими чоботами.
Модний верхній одяг на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Вовняне пальто-піджак
"Ідеально для водіїв авто. У прохолодні дні доповніть його манішкою або шарфом. Це відмінне рішення для міжсезоння чи теплої зими, коли хочеться виглядати стильно та стримано", - наголосила стилістка.
Модний верхній одяг на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)
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