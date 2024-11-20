Якщо набрид пуховик: стилістка назвала актуальні моделі верхнього одягу на зиму 2025

Найактуальніше питання на сьогоднішній день - який верхній одяг вибрати на зиму, щоб він виглядав стильно і водночас зігрівав навіть у лютий мороз. Можна звернути увагу на модні пальта, традиційні пуховики або шуби зі штучного хутра .

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стилістки Олени Шевченко в Instagram розповідає, які ще варіанти верхнього одягу приглянути, якщо вам набрид звичайний пуховик.

Пальто з маніжкою або тонкою курткою

Стилістка рекомендує звернути увагу на незвичайні поєднання - так, можна підібрати під осіннє пальто тонку куртку та створити оригінальний образ на зиму.

"Багатошаровість - ваш найкращий союзник у мороз. Легка утеплена куртка чи маніжка під пальто забезпечать тепло, зберігаючи елегантність", - наголосила Шевченко.

Модний верхній одяг на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Вовняне пальто

Це класика, яка завжди є актуальною. Вибирайте пальто зі складом вовни від 70% - це гарантує тепло та комфорт. Також до образу можна додати теплі светри або жилети, щоб відчувати затишок навіть у холодні дні.

Модний верхній одяг на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Парка

Практичність та стиль в одному. Натуральне хутро в парках давно неактуальне - це неетично і застаріло. Штучне хутро теж втрачає популярність. Краще вибрати сучасні мінімалістичні моделі із високотехнологічних матеріалів, що забезпечують тепло та комфорт.

Модний верхній одяг на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Дублянка

"Тепло і розкіш. Дублянка може бути з класичним коротким хутром або об'ємним штучним - обирайте етичні рішення. Це стильний та практичний вибір для морозної зими", - наголосила Шевченко.

Модний верхній одяг на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шуба зі штучного хутра

На піку популярності шуби з еко-хутра.

"Теплий, екологічний та модний варіант. Шуби зі штучного хутра підходять для будь-яких погодних умов і надають яскравості вашим образам", - вважає стилістка.

Модний верхній одяг на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шуба з об'ємної вовни

Розкішний та трендовий вибір на найближчі роки. Вона виглядає ефектно, гріє навіть у мороз і надає особливого шарму зимовим образам. Таку шубу можна поєднувати з легінсами та високими чоботами.

Модний верхній одяг на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Вовняне пальто-піджак

"Ідеально для водіїв авто. У прохолодні дні доповніть його манішкою або шарфом. Це відмінне рішення для міжсезоння чи теплої зими, коли хочеться виглядати стильно та стримано", - наголосила стилістка.

Модний верхній одяг на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)