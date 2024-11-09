Шуби зі штучного хутра - тренд зими 2024-2025 року: які фасони і кольори в моді

На зиму 2024-2025 необхідно мати під рукою декілька варіантів верхнього одягу, щоб складати різні луки залежно від настрою та погодних умов. І якщо у вас вже є теплий пуховик або довге пальто, пригляньте варіант з шубою зі штучного хутра.

Ще кілька десятиліть тому наявність у гардеробі шуби з натурального хутра була ознакою розкоші, то сьогодні такий верхній одяг вважається моветоном. Всесвітньо відомі будинки моди відмовляються від цього, щоб уникнути масового вбивства тварин, а виробники штучного хутра з кожним роком удосконалюють технології виготовлення - так, що тепер еко-хутро часто й не відрізняється від натурального.

Чорна шуба

Для повсякденних луків пригляньте чорну шубу середньої довжини. Такий варіант верхнього одягу буде чудово виглядати як із діловими образами, так і з повсякденними та спортивними.

Чорна шуба (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Шуба з довгим ворсом

Пухнасті шуби зі штучного хутра з довгим ворсом забезпечують грайливий образ. Такий варіант добре підійде для зимових днів із гарною погодою. Поєднувати її можна з різним низом, а також уггами на платформі.

Шуба з довгим ворсом (фото: instagram.com/wefelicia)

Шуба з принтом

Як відомо, на піку популярності у 2024 році тваринні чи анімалістичні принти. Виберіть той, який вам найбільше подобається. Поєднувати такий верхній одяг можна як із короткими спідницями, так і з джинсами.

Шуби з тваринним принтом (фото: instagram.com/standstudio.official)

Змішані текстури

Шуби та пальта зі штучного хутра можуть бути зроблені з різних матеріалів, таких як овчина або штучна замша, що робить ваш образ більш цікавим.

Варіант на кожен день (фото: instagram.com/standstudio.official)

Яскрава шуба

У 2024 році на піку популярності яскраві відтінки. Від насичених тонів дорогоцінного каміння до відтінків тістечка: вибір верхнього одягу яскравого кольору може стати сміливою модною заявою. Вибирайте моделі а-ля "тедді", що нагадують затишних плюшевих ведмедиків.

Яскравий варіант на зиму (фото: instagram.com/monicaahanonu, instagram.com/nataliabryant)