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Як модно одягатися взимку: топ-5 трендових речей, які варто додати в свій гардероб у 2025 році

Вівторок 19 листопада 2024 07:15
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Як модно одягатися взимку: топ-5 трендових речей, які варто додати в свій гардероб у 2025 році Модні образи на зиму-2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Взимку необхідно мати під рукою декілька варіантів верхнього одягу, штанів, джинсів та аксесуарів, щоб складати різні луки залежно від настрою та погодних умов. Також можна звернути увагу на речі, які зараз у тренді.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим доповнити гардероб, щоб стати наймоднішою та виділятися з натовпу.

Балаклава

Трендовий головний убір на зиму 2024-2025 - балаклава, який замінить і шапку, і шарф. Балаклави зазвичай призначені для захисту від холоду, особливо в екстремальних умовах, але модниці уподобали їх як частину міського стилю.

Носити балаклави можна і з теплими куртками, в яких немає капюшона, і з короткими дублянками. Наприклад, надягайте її з довгим пальто оверсайз, легінсами та затишними черевиками на хутрі.

Як модно одягатися взимку: топ-5 трендових речей, які варто додати в свій гардероб у 2025 році

Балаклава на зиму 2025 (фото: instagram.com/carolineblomst)

Яскрава дублянка

Це базова річ, яка зможе доповнити більшість ваших образів у осінньо-зимовий період. Найбажанішими залишаються дублянки коричневих, чорних та молочних відтінків, але можна приглянути і нестандартні, наприклад, рожевий.

Крім того, дублянка може бути двосторонньою. Одягайте яскраву дублянку-"тедді" з панамою зі штучного хутра, широкими джинсами з написами та теплими кросівками в тон. Завершить лук фіолетова сумка.

Як модно одягатися взимку: топ-5 трендових речей, які варто додати в свій гардероб у 2025 роціЯк модно одягатися взимку: топ-5 трендових речей, які варто додати в свій гардероб у 2025 році

У такій дублянці вас помітять (фото: instagram.com/marianne_theodorsen)

В'язані шапки з широким відворотом

Однотонні шапки-біні із широким відворотом - ще один тренд зими 2024-2025. Часто модниці підбирають їх в одній кольоровій палітрі з верхнім одягом, але на кілька тонів темніше або світліше для вигідного контрасту.

Як модно одягатися взимку: топ-5 трендових речей, які варто додати в свій гардероб у 2025 роціЯк модно одягатися взимку: топ-5 трендових речей, які варто додати в свій гардероб у 2025 році

Підберіть шапку на зиму (фото: instagram.com/pernilleteisbaek, instagram.com/anoukyve)

Сумка великого розміру зі шкіри або замші

У тренді також місткі сумки-шопери, які можуть бути виготовлені як зі шкіри, так і замші. З такою річчю можна скласти величезну кількість стильних луків на зиму. Найактуальніший колір - коричневий.

Як модно одягатися взимку: топ-5 трендових речей, які варто додати в свій гардероб у 2025 роціЯк модно одягатися взимку: топ-5 трендових речей, які варто додати в свій гардероб у 2025 роціЯк модно одягатися взимку: топ-5 трендових речей, які варто додати в свій гардероб у 2025 році

Модні сумки на зиму (фото: instagram.com/anoukyve)

Шуба зі штучного хутра

Пальто та шуби з еко-хутра - модний та практичний тренд. Такий верхній одяг може бути виготовлений з різних матеріалів, таких як овчина або штучна замша, що робить ваш образ більш цікавим. Зверніть увагу на нестандартні фасони та відтінки.

Як модно одягатися взимку: топ-5 трендових речей, які варто додати в свій гардероб у 2025 роціЯк модно одягатися взимку: топ-5 трендових речей, які варто додати в свій гардероб у 2025 році

Шуби з еко-хутра (фото: instagram.com/hannastefansson, instagram.com/carolineblomst)

Раніше ми розповіли, з чим носити уггі взимку, щоб здивувати всіх.

Також читайте, які пальта вважають наймоднішими цього року.

Для написання матеріалу були використані сторінки модних блогерів: Caroline Blomst, Marianne Theodorsen, Anouk Yve, Pernille Teisbaek, Hanna Stefansson.

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