Як модно одягатися взимку: топ-5 трендових речей, які варто додати в свій гардероб у 2025 році

Взимку необхідно мати під рукою декілька варіантів верхнього одягу, штанів, джинсів та аксесуарів, щоб складати різні луки залежно від настрою та погодних умов. Також можна звернути увагу на речі, які зараз у тренді.

Балаклава

Трендовий головний убір на зиму 2024-2025 - балаклава, який замінить і шапку, і шарф. Балаклави зазвичай призначені для захисту від холоду, особливо в екстремальних умовах, але модниці уподобали їх як частину міського стилю.

Носити балаклави можна і з теплими куртками, в яких немає капюшона, і з короткими дублянками. Наприклад, надягайте її з довгим пальто оверсайз, легінсами та затишними черевиками на хутрі.

Балаклава на зиму 2025 (фото: instagram.com/carolineblomst)

Яскрава дублянка

Це базова річ, яка зможе доповнити більшість ваших образів у осінньо-зимовий період. Найбажанішими залишаються дублянки коричневих, чорних та молочних відтінків, але можна приглянути і нестандартні, наприклад, рожевий.

Крім того, дублянка може бути двосторонньою. Одягайте яскраву дублянку-"тедді" з панамою зі штучного хутра, широкими джинсами з написами та теплими кросівками в тон. Завершить лук фіолетова сумка.

У такій дублянці вас помітять (фото: instagram.com/marianne_theodorsen)

В'язані шапки з широким відворотом

Однотонні шапки-біні із широким відворотом - ще один тренд зими 2024-2025. Часто модниці підбирають їх в одній кольоровій палітрі з верхнім одягом, але на кілька тонів темніше або світліше для вигідного контрасту.

Підберіть шапку на зиму (фото: instagram.com/pernilleteisbaek, instagram.com/anoukyve)

Сумка великого розміру зі шкіри або замші

У тренді також місткі сумки-шопери, які можуть бути виготовлені як зі шкіри, так і замші. З такою річчю можна скласти величезну кількість стильних луків на зиму. Найактуальніший колір - коричневий.

Модні сумки на зиму (фото: instagram.com/anoukyve)

Шуба зі штучного хутра

Пальто та шуби з еко-хутра - модний та практичний тренд. Такий верхній одяг може бути виготовлений з різних матеріалів, таких як овчина або штучна замша, що робить ваш образ більш цікавим. Зверніть увагу на нестандартні фасони та відтінки.

Шуби з еко-хутра (фото: instagram.com/hannastefansson, instagram.com/carolineblomst)