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Якщо крутить ноги. Лікар розвіяв основний міф про вплив погоди на людину

Лікар розповів про метеозалежність (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто люди скаржаться, що у них "крутить ноги та суглоби на погоду". Але немає жодних доказових досліджень впливу погоди на організм людини. З погляду доказової медицини погода не впливає на людину.

Про це повідомив лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник у Facebook.

Чому метеозалежність - це міф?

Лікар посилається на дослідження Гарвардського університету, що погода не впливає на біль у суглобах та спині.

Скрипник згадав, що ще кілька років колишня глава МОЗ Уляна Супрун сказала щодо впливу магнітних бур: "Електромагнітна активність на Сонці відбувається постійно, внаслідок цього процесу відбувається викид коронарної маси. І якщо вона досягає Землі, то починає взаємодіяти з магнітним полюсом нашої планети, що викликає полярне сяйво, а не мігрень".

Справді, на емоційний фон, настрій погода може впливати, зазначив невролог.

"Вранці встали, подивилися у вікно, похмуро, тож настрій не дуже. Коли дощ і т. д., ми більше вдома, менше рухаємось", - написав Євген.

Чому пов'язують біль у суглобах та зміни погоди?

Тому що коли болять, "крутять" суглоби і є зміни погоди, ви це одразу пов'язуєте. Тому що багатьох так привчили змалку. Якщо болять суглоби, а погода нормальна, ми не звертаємо на це уваги й не фіксуємося на цьому.

"Тому не зміна погоди впливає на наш стан, а обмеження рухової активності тощо! Будьте здорові", - резюмував лікар.

Як ми раніше писали, лікар розповів, чи родимки можуть переродитися на меланому.

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