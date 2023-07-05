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Если крутит ноги. Врач развеял основной миф о влиянии погоды на человека

Врач рассказал о метеозависимости (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто люди жалуются, что у них "крутит ноги и суставы на погоду". Но нет никаких доказательных исследований влияния погоды на организм человека. С точки зрения доказательной медицины погода не влияет на человека.

Об этом сообщил врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник в Facebook.

Почему метеозависимость - это миф?

Врач ссылается на исследования Гарвардского университета, что погода не влияет на боль в суставах и спине.

Скрыпник вспомнил, что еще несколько лет бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун сказала относительно влияния магнитных бурь: "Электромагнитная активность на Солнце происходит постоянно, вследствие этого процесса происходит выброс коронарной массы. И если она достигает Земли, то начинает взаимодействовать с магнитным полюсом нашей планеты, вызывающим полярное сияние, а не мигрень".

Действительно, на эмоциональный фон, настроение погода может влиять, отметил невролог.

"Утром встали, посмотрели в окно, мрачно, так что настроение не очень. Когда дождь и т.д., мы больше дома, меньше двигаемся", - написал Евгений.

Почему связывают боль в суставах и изменения погоды?

Потому что когда болят, "крутят" суставы и есть изменения погоды, вы это сразу связываете. Потому что многих так приучили с детства. Если болят суставы, а погода нормальная, мы на это не обращаем внимания и не фиксируемся на этом.

"Поэтому не изменение погоды влияет на наше состояние, а ограничение двигательной активности и тому подобное! Будьте здоровы", - резюмировал врач.

Как мы ранее писали, врач рассказал, могут ли родинки переродиться в меланому.

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