Коли бити на сполох. Лікар розповів, чи родимки можуть переродитися в меланому
Фото: Коли потрібно турбуватися про родимки (freepik.com)
Родимки - це доброякісні новоутворення шкіри, які складаються з клітин меланоцитів та присутні на нашому тілі від народження. У медицині родимка називається невус.
Чи можуть родимки переродитись у злоякісні пухлини розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.
Чи можуть усі родимки переродитись у небезпечні пухлини?
Лікар запевняє, що ні. Має бути вплив певних шкідливих факторів на родимку, зокрема:
- часте травмування родимки;
- надмірний вплив ультрафіолету на родимку (засмагання на сонці чи солярії);
- шкідливі звички (куріння, алкоголь, наркотики, канцерогенна їжа);
- а також генетична схильність (наявність меланоми у близьких кровних родичів).
Які родимки варто показати лікареві?
Для діагностики меланоми використовують англійську абревіатуру ABCDE. Розшифровка її й вкаже на те, які невуси слід перевірити:
- А - асиметрія (асиметрія);
- В - border (нерівні краї родимки);
- З - colour (неоднорідність кольору або його зміна);
- D - diameter (діаметр - чим більше родимка, тим більша ймовірність злоякісності);
- Е - enlargment (збільшення родимки з часом).
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