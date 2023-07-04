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Коли бити на сполох. Лікар розповів, чи родимки можуть переродитися в меланому

Новость на русском →
Вівторок 04 липня 2023 10:28
Коли бити на сполох. Лікар розповів, чи родимки можуть переродитися в меланому Фото: Коли потрібно турбуватися про родимки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Михайло Цюрак

Родимки - це доброякісні новоутворення шкіри, які складаються з клітин меланоцитів та присутні на нашому тілі від народження. У медицині родимка називається невус.

Чи можуть родимки переродитись у злоякісні пухлини розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.

Чи можуть усі родимки переродитись у небезпечні пухлини?

Лікар запевняє, що ні. Має бути вплив певних шкідливих факторів на родимку, зокрема:

  • часте травмування родимки;
  • надмірний вплив ультрафіолету на родимку (засмагання на сонці чи солярії);
  • шкідливі звички (куріння, алкоголь, наркотики, канцерогенна їжа);
  • а також генетична схильність (наявність меланоми у близьких кровних родичів).

Які родимки варто показати лікареві?

Для діагностики меланоми використовують англійську абревіатуру ABCDE. Розшифровка її й вкаже на те, які невуси слід перевірити:

  • А - асиметрія (асиметрія);
  • В - border (нерівні краї родимки);
  • З - colour (неоднорідність кольору або його зміна);
  • D - diameter (діаметр - чим більше родимка, тим більша ймовірність злоякісності);
  • Е - enlargment (збільшення родимки з часом).

Як ми раніше писали, українців попередили про небезпечну статеву інфекцію, але є один шанс уберегтися.

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