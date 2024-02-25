Ось що буде, якщо постійно ходити на високих підборах: 7 небезпечних наслідків для здоров'я

Які небезпеки несе взуття на підборах

Дослідження виявили, що саме відбувається з ногами при постійному носінні високих підборів:

поява мозолів і Hallux valgus - вальгусна деформація ступні

підвищення ризику травм

послаблення функціональних м’язів гомілки

розбалансування стопи

дегенеративні зміни у суглобах, остеоартроз

деформація Хаглунда - кісткове збільшення п’яти

навантаження на спину та біль у попереку

"Купуйте взуття, у якому ваші стопи почуваються комфортно. Виріжте картонку за формою вашої стопи і беріть її з собою на шопінг, щоб вибирати правильний розмір взуття. Якщо картонка в нього не влазить, будьте певні, що це взуття купувати не варто", - каже лікар.

Взуття на підборах стискає судини та призводить до кривавих мозолів у людей, схильних до набряків. Треба порадитись із кардіологом та флебологом щодо причин набряків, та пройти лікування. На цей період слід відмовитись від взуття на підборах.

"Якщо вам важко відмовитись від підборів, то беріть на роботу з собою змінне взуття. Також варто додати у повсякденне життя заняття спортом. Зміцнюйте м'язи стопи, розтягуйте литкові м'язи спеціальними вправами", - каже флеболог.

Жінкам на останніх місяцях вагітності не варто ходити на високих підборах. Інакше є ризик деформації стопи. Чим більша ваша вага, тим більше навантаження на пальці та усю поверхню стопи.

Коли можна носити високі підбори:

якщо вам комфортно фізіологічно і психологічно

взуття має хороший супінатор

взуття не стискає ногу

підбори правильно розташовані посередині п'яти

"Проте навіть за цих умов не забувайте чергувати високі підбори та зручне взуття", - каже флеболог.