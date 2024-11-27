Відома акторка відверто розповіла про співпрацю з росіянами: "Приходили на майданчик п'яними"

Українська актриса театру та кіно Катерина Вишнева розповіла, як вона працювала на знімальних майданчиках із росіянами до повномасштабного вторгнення РФ.

Акторці свого часу довелося зіткнутися з неадекватною поведінкою російських колег. Вони могли не лише знецінювати роботу українських артистів, а й дозволяли собі приходити на знімальний майданчик у нетверезому стані.

"Хочу зауважити, що підкреслити твою меншовартість, знецінити в роботі - таким з насолодою займалися молоді актори. Старші цього не робили. Чому таке відбувалось? Багато грошей на спільні проєкти давали росіяни - це не секрет. Вони і вимагали, щоб їхні актори знімалися в головних ролях. Але бюджету на хороших артистів не вистачало. Тому давайте хоч якихось, але щоб російських. Часом - без достатнього досвіду. І зрозуміло, що українські актори, які грали другорядні ролі, мали кращий вигляд", - зазначила Вишнева.

Катерина Вишнева (фото: instagram.com/viviwenka)

Далі вона продовжила, що артисти з РФ, щоб підкреслити свій статус відкрито ображали українських колег.

"Один актор дозволяв собі йти зі знімального майданчика, коли під час спільної з ним сцени за сценарієм знімали мене. Зазвичай партнер у таких випадках залишається, підігрує. А він просто розвертався і йшов, кидаючи через плече: "Зі штативом попрацюєш". Я йому робила зауваження, але жодна людина мене не підтримала - ні режисер, ні оператори, ні продюсери. І це так вражало", - розповіла актриса.

"Російські актори могли дозволяти собі приходити на майданчик п'яними. Особливо "наполегливих" відкачували крапельницями. Я знаю випадки, коли після зміни деяких просто закривали у готельних номерах, щоб не напилися. А вони вистрибували через вікна, ламали ноги і йшли бухати. Однак їх все одно продовжували знімати лише тому, що вони із Москви", - розповіла Вишнева.

Також вона зазначила, що один її знайомий режисер, який довгий час жив в Україні та сподівався отримати український паспорт, повернувся назад до Росії та тепер спокійно знімає пропагандистське кіно. А коли Вишнева розповіла йому про всі жахіття, які українці переживають під час ракетних атак, він відповів їй, що не може її публічно підтримати, бо боїться за себе та свою родину.

"Я маленька людина, нічого не вирішую" - так вони люблять говорити. Слухай, маленька людина, йди в д*пу. Ми з Майдану все вирішуємо. І не житимемо так, як не хочемо. А ви - гниль. Приїжджали сюди, розкошували, їли ікру ложками. А повернувшись назад, підібгали хвости", - підсумувала артистка.

Актриса розповіла, як знімалася із російськими колегами (фото: instagram.com/viviwenka)

Хто така Катерина Вишнева

Майбутня актриса народилася у Кривому Розі. У 2007 році закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого.

З 2004 року - акторка Київського центру сучасного мистецтва "Дах", провідна акторка столичного театру "Золоті ворота".

Зіграла у популярних українських серіалах "Не зарікайся", "Село на мільйон", "Жіночий лікар", "Хороший хлопець", "Голова", "Просто Надія".

Одружена з актором Молодого театру Олегом Москаленком (здобув популярність після фільму "Дике поле"), який зараз служить у лавах ЗСУ. Разом пара виховує доньку Варвару.

Катерина Вишнева (фото: instagram.com/viviwenka)