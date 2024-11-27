Ксенію Мішину після мовного скандалу "прибрали" з українського ТБ

Українська акторка Ксенія Мішина звільнилася з телеканалу ТЕТ, на якому вела шоу "Я люблю Україну".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, фоловери поцікавилися у Ксенії, коли чекати на новий сезон проєкту "Я люблю Україну".

З'ясувалося, що фани більше не побачать Мішину у цьому шоу. Причину зірка називати не стала.

"Мене більше там не буде", - написала артистка.

Скріншот

Також Ксенія залишила роботу на телеканалі "Ми Україна+", де вона разом із шоуменом Юрієм Ткачем була ведучою ранкової програми "Прокидайся".

Про це стало відомо 23 листопада з допису на офіційній сторінці проєкту в Instagram.

Причини, через які ведучі припинили співпрацю, наразі не розголошуються.

Український Telegram-канал "що ти знаєш про Бобула?" висловив думку, що причиною звільнення знаменитості з телеканалу ТЕТ могла стати культура скасування.

"Мішину таки попросили на вихід із ТЕТ. Вона більше не буде ведучою "Я люблю Україну". Культура скасування все ж інколи працює", - ідеться в пості.

Ймовірна причина звільнення Ксенії Мішиної з ТБ

На початку листопада акторка потрапила у скандал, коли ухилилася від спілкування з журналісткою, яка поцікавилася її резонансним інтерв'ю російською мовою.

Це відео з’явилося в березні на її сторінці в Instagram. Після хвилі негативних відгуків у соцмережах Ксенія закрила можливість залишати коментарі під цим записом.

"Ви були на відпочинку й давали інтерв'ю російською мовою. Чому?", - запитала в артистки журналістка.

Скріншот

"Давайте ми не про це говоритимемо. Ну серйозно - ви хочете про це поговорити?", - відповіла Мішина, після чого втекла.

Скріншот