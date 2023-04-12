Ксенія Мішина відверто розповіла, які суми витрачає на місяць та як заробляє гроші під час війни (відео)

Відома українська акторка та учасниця шоу "Холостячка" Ксенія Мішина знялася в багатьох кінострічках і завоювала прихильність фанатів. Однак із початком повномасштабної війни кінематограф України майже припинив діяльність, а відповідно й заробітки акторів упали.

Скільки Ксенія Мішина витрачає на місяць

За словами акторки, наразі вона живе на заощадження, які відклала із закордонних контрактів. Проте разом із тим вона додає, що ніколи не була фінансово грамотною.

Слава Дьомін вирішив приблизно порахувати суму, яку Ксенія може витрачати на місяць. Блогер просто називав суми, Мішина казала, чи відповідає це дійсності. У результаті вийшло так:

оренда квартири - 20-25 тисяч гривень

бензин для авто - 20 тисяч гривень

продукти - 10 тисяч гривень

комунальні послуги та дрібні витрати - 10 тисяч гривень

Якщо скласти все це разом, на місяць виходить приблизно 70 000 гривень.

Яким способом Мішина заробляє зараз

За її словами, поки їй із сином вистачає грошей, зароблених на проєктах. Однак на який період часу стане заощаджень, вона не знає. Натомість наголошує, що зараз має й інші джерела отримання прибутку.

"У мене є онлайн-магазин із шампунями ще, але зараз буде реорганізація, і на це теж потрібні немаленькі гроші", - розповідає Ксенія.

Вона каже, що свої витрати планує в моменті, тому що вперше за життя втратила роботу.

"Як далі, я не знаю. У мене є якісь гроші, які я заробила, які десь у мене лежать. Я завжди була при роботі, а зараз такий період, коли її немає", - ділиться Ксенія.