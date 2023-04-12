Ксения Мишина откровенно рассказала, какие суммы тратит в месяц и как зарабатывает деньги во время войны (видео)

Известная украинская актриса и участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина снялась во многих кинолентах и завоевала расположение фанатов. Однако с началом полномасштабной войны кинематограф Украины почти прекратил деятельность, а, соответственно, и заработки актеров упали.

Сколько Ксения Мишина тратит в месяц

По словам актрисы, сейчас она живет на сбережения, отложенные из зарубежных контрактов. Однако она добавляет, что никогда не была финансово грамотной.

Слава Демин решил примерно сосчитать сумму, которую Ксения может тратить на месяц. Блогер просто называл суммы, Мишина говорила, соответствует ли это действительности. В итоге вышло так:

аренда квартиры - 20-25 тысяч гривен

бензин для авто - 20 тысяч гривен

продукты - 10 тысяч гривен

коммунальные услуги и мелкие расходы - 10 тысяч гривен

Если сложить все это вместе, в месяц выходит примерно 70 000 гривен.

Каким способом Мишина зарабатывает сейчас

По ее словам, пока ей с сыном хватает денег, заработанных на проектах. Однако на какой период времени будет сбережений, она не знает. В то же время отмечает, что сейчас есть и другие источники получения прибыли.

"У меня есть онлайн магазин с шампунями еще, но сейчас будет реорганизация, и на это тоже нужны немаленькие деньги", - рассказывает Ксения.

Она говорит, что свои расходы планирует в данный момент, потому что впервые при жизни потеряла работу.

"Как дальше, я не знаю. У меня есть какие-то деньги, которые я заработала, которые где-то у меня лежат. Я всегда была при работе, а сейчас такой период, когда ее нет", - делится Ксения.