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В Крыму жителей поздравили с Новым годом с помощью Сталина и Ленина

Крым, Вторник 08 декабря 2020 09:46
В Крыму жителей поздравили с Новым годом с помощью Сталина и Ленина
В Крыму людей очень странно поздравили с новогодними праздниками (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В оккупированном Россией Крыму в центре Севастополя людей поздравляют с новогодними праздниками. Все бы ничего, но на плакатах в центре города изображены Ленин и Сталин.

Об этом сообщил журналист издания "Крым. Реалии".

Баннер повесили недалеко от офиса местного представительства Коммунистической партии России. Между портретами Сталина и Ленина изобразили награду советского периода – Орден Победы. Под композицией красуется надпись "С Новым годом".

Отметим, что традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году. На плакатах изображают молодого Ленина, Надежду Крупскую и Сталина.

В Крыму жителей поздравили с Новым годом с помощью Сталина и ЛенинаВ Севастополе крымчан поздравляют с Новым годом (фото: ru.krymr.com)

Как мі писали ранее, Наталья Поклонская обратилась к Илону Маску за помощью. Так нелегитимный депутат Госдумы РФ предложила основателю компаний SpaceX и Tesla переехать в оккупированный Крым.

Читайте так же, как в оккупированном Россией Крыму продолжают пересыхать водоемы. Пресной воды на полуострове практически не осталось. Блогер показал еще одну засохшу реку на полуострове.

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