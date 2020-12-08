У Криму жителів привітали з Новим роком за допомогою Сталіна і Леніна

У Криму людей дуже дивно привітали з новорічними святами (колаж РБК-Україна)

В окупованому Росією Криму в центрі Севастополя людей вітають з новорічними святами. Все б нічого, але на плакатах в центрі міста зображені Ленін і Сталін.

Про це повідомив журналіст видання "Крим. Реалії".

Банер повісили недалеко від офісу місцевого представництва Комуністичної партії Росії. Між портретами Сталіна і Леніна зобразили нагороду радянського періоду – Орден Перемоги. Під композицією красується напис "З Новим роком".

Зазначимо, що традицію вивішувати агітаційні плакати та банери в центрі міста ввели комуністи після анексії Криму і Севастополя в 2014 році. На плакатах зображують молодого Леніна, Надію Крупську і Сталіна.

У Севастополі кримчан вітають з Новим роком (фото: ru.krymr.com)

Як ми писали раніше, Наталія Поклонська звернулася до Ілона Маска за допомогою. Так нелегітимний депутат Держдуми РФ запропонувала засновнику компаній SpaceX і Tesla переїхати в окупований Крим.

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