Крым превратился в безводный Марс: Поклонская попросила помощи у Илона Маска

Илон Маск (фото: Getty Images)

Наталья Поклонская обратилась к Илону Маску за помощью. Так нелегитимный депутат Госдумы РФ предложила основателю компаний SpaceX и Tesla переехать в оккупированный Крым.

Поклонская отметила, что американский миллиардер хочет переехать жить из Калифорнии в Техас, но у нее есть "лучший вариант" - это переезд в Крым. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию", - написала она.

Она также обвинила Украину, в том, что на полуострове нет пресной воды.

"Приглашаю лично обосноваться на солнечном побережье полуострова и показать на деле, реально ли вы сможете решить земные (а не межгалактические) задачи, которые нам поставила Украина, лишив людей пресной воды", - пожаловалась Поклонская.

Напомним, Поклонская обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому по вопросу поставки пресной воды в Крым. Она отметила, что дамбу на Северо-Крымском канале нужно разрушить, как "Берлинскую стену".

При этом пользователи сети подняли на смех призыв бывшего "прокурора" Крыма.

Ранее у Поклонской произошла истерика после интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, который заявил, что интервью с ней и Игорем Гиркиным он сделал в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Гордон отметил, что слова из этих интервью будут нужны для доказательства измены и преступлений против Украины, и видеодоказательства находятся в Гааге.