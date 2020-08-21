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В Чернобыле показали на фото невероятной красоты природу, что отдыхает от людей

Чернобыль, Пятница 21 августа 2020 16:45
В Чернобыле показали на фото невероятной красоты природу, что отдыхает от людей
Пейзажи Чернобыля (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Чернобыле природа восстанавливается и отдыхает без вмешательства людей

В Чернобыле показали на фото живописные уголки, где природа может сполна отдохнуть от людей. На опубликованных кадрах речка Илья - правый приток реки Уж, которая в свою очередь впадает в Припять - самый большой приток Днепра.

Свой исток Илья берет в Гомельской области (Беларусь) и течет по Чернобыльскому заповеднику, что в Киевской области. Красивейшие фото появились на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

В Чернобыле показали на фото невероятной красоты природу, что отдыхает от людей

Река Илья в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Длина реки 48 километров. Илья течет с северо-запада на юго-восток по Наровлянському району (Беларусь), Полесскому и Иванковскому района. Впадает в реку Уж на север от покинутого села Бычки, что расположено на границе 30-километрового периметра Зоны отчуждения.

Есть версия, что именно река дала Илья названия села Ильинцы которое находится в трех километрах.

"Хорошо природе без людей", - пишут пользователи сети.

В Чернобыле показали на фото невероятной красоты природу, что отдыхает от людей

Природа Чернобыля отдыхает без людей (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее мы писали, что в Чернобыле показали смертельно опасное животное, которое хорошо маскируется.

Также сообщалось, что в Чернобыле показали родственника колибри, который не умеет ходить по земле.

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