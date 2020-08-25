У Криму висохло мальовниче рожеве озеро, яке любили всі туристи (фото)

Озеро Сасик-Сиваш біля Євпаторії знищено (колаж РБК-Україна)

Російські окупанти знищили озеро Сасик-Сиваш біля Євпаторії

У Криму пересохло знамените солоне озеро Сасик-Сиваш, розташоване між містами Євпаторія та Саки.

Про це у Facebook повідомив активіст Ігор Курсов, показавши фото кар'єра на березі "рожевого озера", який і став причиною знищення однієї з головних визначних пам'яток Криму.

"Євпаторія втратила в цьому році одну з своїх пам'яток. "Рожеве озеро". Озеро просто зникло, залишивши шар рожевої солі. За весь час його багаторічного існування це сталося вперше. Причина цієї екологічної катастрофи проста - піщаний кар'єр, який в порушення всіх екологічних норм функціонує на березі озера Сасик-Сиваш", - написав Курсов.

За його словами, з цього незаконного кар'єра окупанти вивозять самоскидами за скромними розрахунками 1500 тонн піску в день.

"Якщо взяти 320 робочих дні в році, то це близько 500 тисяч тонн піску. Якщо врахувати, що вивозиться пісок вже кілька останніх років, а місце піску займає вода, стає зрозуміло, чому зникла вода в Сасик-Сиваші. Елементарно порушена екологія озера, зникнуть гніздування чайок і водоплавної птиці, і все це неподобство відбувається під схвальне мовчання кримської "влади", - додав активіст.

Окупанти знищують озеро в Криму (фото: facebook.com/evpat)

Зазначимо, що лише на початку літа в мережі гуляли красиві фото, на яких видно, як озеро Сасик-Сиваш забарвилося в яскраво-рожевий колір.

Тим часом кримчани показали наочно, як змінилося озеро всього за один рік.

Так Сасик-Сиваш виглядав у серпні 2019 року:

Сасик-Сиваш у серпні 2019-го (фото: facebook.com/oleg.kalinov)

А це Сасик-Сиваш у серпні 2020-го:

Сасик-Сиваш у серпні 2020-го (фото: facebook.com/oleg.kalinov)

Додамо, що до анексії Криму Російською Федерацією озеро Сасик-Сиваш було місцем рекреації завдяки лікувальним грязям, а також відомим місцем соляного промислу, яке користувалося популярністю у туристів не тільки з України, але і з інших країн.

Раніше у Чорнобилі показали на фото неймовірної краси природу, що відпочиває від людей.