В Крыму выпало рекордное количество осадков: три месячные нормы за день (фото)

В оккупированном Крыму в течение недели продолжались сильные ливни, которые привели к затоплению. Непогода была настолько сильной, что побила рекорд 1991 года.

Об этом сообщили на Facebook -странице Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, соответствующие данные зафиксировали на метеорологической станции Ай-Петри.

Как сообщают, 18 июня текущего года на метеорологической станции Ай-Петри зафиксировали рекордное за сутки количество осадков – 295 миллиметров. Кроме того, добавили, что это равно трем месячным нормам.

В обсерватории рассказали, что это на 17 миллиметров больше предыдущего климатический рекорд Украины. Последний зафиксировали 2 сентября 1991 года на метеоплощадке Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории.

"Тогда выпало 278 миллиметров осадков", – рассказали в обсерватории.

Фото: осадки в Крыму (facebook.com/CGO. Official)