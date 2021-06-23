ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Криму випала рекордна кількість опадів: три місячні норми за день (фото)

Новость на русском →
Крим, Середа 23 червня 2021 21:08
У Криму випала рекордна кількість опадів: три місячні норми за день (фото) Фото: у Криму випала рекордна кількість опадів (facebook.сom/adminyalta)
Автор: Тетяна Самарук

В окупованому Криму протягом тижня тривали сильні зливи, які призвели до затоплення. Негода була настільки сильною, що побила рекорд 1991 року.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, відповідні дані зафіксували на метеорологічній станції Ай-Петрі.

Як повідомляють, 18 червня поточного року на метеорологічній станції Ай-Петрі зафіксували рекордну за добу кількість опадів – 295 міліметрів. Окрім того, додали, що це дорівнює трьом місячним нормам.

У обсерваторії розповіли, що це на 17 міліметрів більше за попередній кліматичний рекорд України. Останній зафіксували 2 вересня 1991 року на метеомайданчику Карадазької науково-дослідної геофізичної обсерваторії.

"Тоді випало 278 міліметрів опадів", – розповіли в обсерваторії.

У Криму випала рекордна кількість опадів: три місячні норми за день (фото)У Криму випала рекордна кількість опадів: три місячні норми за день (фото)У Криму випала рекордна кількість опадів: три місячні норми за день (фото)У Криму випала рекордна кількість опадів: три місячні норми за день (фото)У Криму випала рекордна кількість опадів: три місячні норми за день (фото)У Криму випала рекордна кількість опадів: три місячні норми за день (фото)У Криму випала рекордна кількість опадів: три місячні норми за день (фото)

Фото: опади в Криму (facebook.com/CGO.Official)

Раніше ми повідомляли, що в Ялті повністю затопило крокодиляріум.

Також у затопленій Ялті заявили про можливу евакуацію жителів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим повінь
LITE
День привидів 23 червня: що заборонено робити, головні прикмети та іменинники
День привидів 23 червня: що заборонено робити, головні прикмети та іменинники