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В Крыму на Рождество в церквях пели колядки на украинском языке

Автор: Анна Шиканова

В оккупированном Крыму на праздничных службах по случаю Рождества исполняли украинские колядки и щедривки. Церковные хоры исполнили самую популярную мелодию – "Щедрик" композитора Николая Леонтовича.

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Как сообщает корреспондент "Крым. Реалии", в Севастополе, в центральном Покровском соборе певчие дали целый концерт на украинском языке. Они начали с "Щедрика", потом спели популярную колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю", потом "Нова радість стала", "Пречистая Діва сина породила", "На небі зірка" и "Тиха ніч, свята ніч".

Традиционные рождественские колядки на украинском языке прозвучали также и в других храмах Севастополя.

Стоит отметить, что такие рождественские концерты в оккупированном Крыму проводят ежегодно. Щедривки и колядки исполняют не только певчие церковных хоров, но и дети из воскресных школ. По данным издания, дети в Крыму также ходят колядовать и поют украинские песни.

Архивное видео исполнения знаменитой колядки "Щедрик"

Напомним, ранее мы писали о том, что знаменитую украинскую колядку "Щедрик" исполнили на вершине гор. Невероятное исполнение осуществили музыканты из Азербайджана. Для съемки ролика они использовали старинные азербайджанские музыкальные инструменты.

А также рассказывали о том, что военный хор ВВС из США исполнил "Щедрик" и это выступление пробирает слушателей "до мурашек".

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