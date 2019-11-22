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Денег нет! Известный украинский курорт на грани экологической катастрофы

STYLERЖизнь    22.11.2019 - 15:12
Денег нет! Известный украинский курорт на грани экологической катастрофы
Бердянск может затопить нечистотами (Коллаж РБК-Украина)

В Бердянске в любой момент может прорвать трубу с нечистотами

В Бердянске в любой момент может прорвать трубу с нечистотами, а фекалии пойдут в Азовское море. В таком случае всей Украине грозит экологическая катастрофа. Местные власти бездействуют, хотя несколько дней тому назад часть курортного Бердянска превратилась в Венецию. Об этом пишет УНИАН.

В городе на нескольких участках обрушился канализационный коллектор. Запасные сооружения не справились с откачкой стоков и все нечистоты через ливневые стоки пошли наружу. Отходы рекой потекли по улицам, заливали газоны и создавали ужасно неприятный запах. Понадобились сутки, чтобы устранить эту проблему.

Денег нет! Известный украинский курорт на грани экологической катастрофыБердянск может залить фекалиями в любую минуту (фото pro.berdyansk.biz)

По словам местных чиновников, во всем виновата областная и государственная власть.

Отметим,что Бердянский городской совет выделил целых четыре миллиона гривен из шести, которые зашли в город в качестве субвенции из области.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который также пообщался с бердянцами во время своего пребывания в Запорожской области, заявил, что деньги на коллектор заложат в Государственном бюджете 2020 года. Когда город их получит, учитывая, что средства закладывают в виде субвенций, которые сначала идут на область, потом перераспределяются, и только после этого поступают на счета городов, сложно предположить.

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