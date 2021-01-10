В Крыму пересохло водохранилище, которое обеспечивало жителей Симферополя водой

В оккупированном Крыму происходит настоящая катастрофа с пресной водой. Одно за одним пересыхают водоемы и водохранилища. Недавно пересохло Аянское водохранилище, которое поставляло воду жителям Симферополя.
Об этом рассказал Анатолий (Штирлиц) Штефан на своей странице в Facebook. Он также опубликовал соответствующее видео.
"Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, которое снабжает водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - написал Анатолий.
В Крыму пересохло Аянское водохранилище (видео: facebook.com/ukrop.bc)
Пользователи сети прокомментировали данное видео.
Напомним, в Крыму на Рождество в церквях пели колядки на украинском языке.
Ранее в Крыму пересохло Симферопольское водохранилище.