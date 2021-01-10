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В Крыму пересохло водохранилище, которое обеспечивало жителей Симферополя водой

Автор: Styler

В оккупированном Крыму происходит настоящая катастрофа с пресной водой. Одно за одним пересыхают водоемы и водохранилища. Недавно пересохло Аянское водохранилище, которое поставляло воду жителям Симферополя.

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Об этом рассказал Анатолий (Штирлиц) Штефан на своей странице в Facebook. Он также опубликовал соответствующее видео.

"Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, которое снабжает водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - написал Анатолий.

В Крыму пересохло Аянское водохранилище (видео: facebook.com/ukrop.bc)

Пользователи сети прокомментировали данное видео.

  • В свое время я там иногда рыбачил. Охрана гоняла, но было несколько укромных мест. Ловил карасей, карпов, лещей... Сейчас там, пожалуй, даже лягушек уже нет. Экосистему уничтожено полностью. И это проблемы всех водохранилищ в Крыму. По возвращении полуострова придется снова несколько десятилетий приводить его в порядок;
  • Была без Украины пустыней, без Украины пустыней и останется;
  • За 10 лет с начала оккупации цветущий остров превратится в каменную пустыню;
  • В перспективе это тоже плохо - Украина самостоятельно это все тоже не поднимет, даже просто пустив воду;
  • Хотели быть россиянами, вот и пусть пожинают плоды и проводят свои референдумы дальше!
  • Ужас, что тут можно еще сказать.

Напомним, в Крыму на Рождество в церквях пели колядки на украинском языке.

Ранее в Крыму пересохло Симферопольское водохранилище.

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