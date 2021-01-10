У Криму пересохло водосховище, яке забезпечувало жителів Сімферополя водою

В окупованому Криму відбувається справжня катастрофа з прісною водою. Одне за одним пересихають водойми і водосховища. Нещодавно пересохло Аянське водосховище, яке постачало воду мешканцям Сімферополя.
Про це розповів Анатолій (Штірліц) Штефан на своїй сторінці в Facebook. Він також опублікував відповідне відео.
"Окупований Крим, Аянське водосховище, яке забезпечує водою Сімферополь, пересохло. Рідна гавань вона така - з присмаком сухості у роті", - написав Анатолій.
В Криму пересохло Аянське водосховище (відео: facebook.com/ukrop.bc)
Користувачі мережі прокоментували дане відео.
Нагадаємо, в Криму на Різдво в церквах співали колядки українською мовою.
Раніше в Криму пересохло Сімферопольське водосховище.