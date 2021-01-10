У Криму пересохло водосховище, яке забезпечувало жителів Сімферополя водою

В окупованому Криму відбувається справжня катастрофа з прісною водою. Одне за одним пересихають водойми і водосховища. Нещодавно пересохло Аянське водосховище, яке постачало воду мешканцям Сімферополя.

Про це розповів Анатолій (Штірліц) Штефан на своїй сторінці в Facebook. Він також опублікував відповідне відео.

"Окупований Крим, Аянське водосховище, яке забезпечує водою Сімферополь, пересохло. Рідна гавань вона така - з присмаком сухості у роті", - написав Анатолій.

В Криму пересохло Аянське водосховище (відео: facebook.com/ukrop.bc)

Користувачі мережі прокоментували дане відео.

Свого часу я там іноді рибалив. Охорона ганяла, але було кілька затишних місць. Ловив карасів, коропів, лящів... Зараз там, мабуть, навіть жаб вже немає. Екосистему знищено повністю. І це проблеми всіх водосховищ в Криму. Після повернення півострова доведеться знову кілька десятиліть приводити його в порядок;

Була без України пустелею, без України пустелею і залишиться;

За 10 років з початку окупації квітучий острів перетвориться в кам'яну пустелю;

У перспективі це теж погано - Україна самостійно це все теж не підніме, навіть просто пустивши воду;

Хотіли бути росіянами, от і нехай пожинають плоди і проводять свої референдуми далі!

Жах, що тут можна ще сказати

Нагадаємо, в Криму на Різдво в церквах співали колядки українською мовою.

Раніше в Криму пересохло Сімферопольське водосховище.