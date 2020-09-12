У Криму нечистоти заливають пляжі та стікають в море, а люди купаються з дітьми (відео)

У Феодосії на пляжі утворився струмок з нечистот (фото: krymr.org)

На пляжі окупованого Криму скидають каналізаційні стоки

В окупованому Росією Криму ще на одному курорті каналізаційні стоки заливають пляж і забруднюють море. В центрі Феодосії стоки вже утворили цілий струмок з нечистот, а раніше на аналогічну проблему скаржилися в Коктебелі.

Відпочиваючі на пляжі Феодосії говорять про стійкий запах нечистот. Про це передає "Крим.Реалії".

З усім тим люди приходять на центральний пляж з дітьми та продовжують засмагати і купатися неподалік.

Через струмок з нечистот в результаті скидання каналізаційних стоків на пляжі утворилася вимоїна біля кромки води.

Зазначимо, що перед цим "чиновники" міністерства курортів і туризму російського "уряду" анексованого українського півострова розповіли про рейди на пляжах Феодосії та перевірки всіх карантинних та санітарних вимог через розповсюдження коронавірусу.

За результатами вони запевнили, що всі вимоги "дотримуються у повному обсязі".

Відео: У Феодосії нечистоти заливають центральний пляж і потрапляють у море

Перед цим депутат Держдуми РФ і колишній "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська розповіла про скарги жителів Феодосії на забруднення моря каналізаційними скидами. Крім того, російська прокуратура вирішила перевірити, хто скидав неочищені каналізаційні стоки на пляж в Коктебелі.

Раніше повідомлялося, що в мережі показали фото моря в Криму, забруднене пластиком, гниючими водоростями та фекаліями.

Також нещодавно ми писали, що готелі Криму підняли ціни до космічних, і за ці гроші можна злітати в Туреччину.