Отели Крыма взвинтили цены до космических: можно слетать в Турцию

Отдых в Крыму (фото: facebook.com.fountravel)

Отдых в Крыму по цене равен отдыху в Турции

Курортный сезон в оккупированном Крыму начался, но цены очень "кусаются". Во многих отелях полуострова наценка составила 100%, что превысило стоимость отдыха в пятизвездочных отелях Турции.

Как сообщает "Интерфакс", туристы, забронировавшие ранее отдых в Крыму, получают отказы.

"В Крыму пока во многих отелях требуется повторное подтверждение ранее забронированных номеров, поскольку они немного позже открыли сезон", - отмечает издание.

В Крыму в отелях 4-5* с полным пансионом или работающих по системе "все включено", а также расположенных близко к морю, мест уже практически нет. В Евпатории в парк-отеле "Романова" 3*, который работает по системе "все включено", забронированы почти все номера до 23 августа. В "Ялте Интурист" остались номера категории "Стандарт" с заездами 8 июля и далее с 26 июля.

Отметим, что отдых в аннексированном Крыму выльется туристу "в копеечку". Например, пятизвездочный отель в Турции на семью с системой все включено обойдется в 72 тысячи гривен за неделю, в Крыму за эти деньги можно рассчитывать только на размещение с завтраками.

Отметим, что в связи с коронавирусом полуостров долго не принимал туристов. Сейчас гражданам РФ не обязательна обсервация при въезде на полуостров, украинцам она нужна.



Как мы ранее писали, украинцам не советуют отдых в Одессе.

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Автор: Людмила Жукова