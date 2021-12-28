В Крыму море неожиданно окрасилось в желтый цвет (видео)

Черное море в Евпатории неожиданно окрасилось в желтый цвет. Это произошло из-за шторма, который поднимает со дна песок, и он не успевает оседать. При этом песок окрашивает волны в ярко-золотистый цвет.

Об этом говорится в сюжете местного "7 Канала".

Интересно, что после того, как видео с желтым морем появилось в сети, жители оккупированного Крыма начали паниковать. Некоторые посчитали, что это экологическая катастрофа, а другие обвини автора видео в видеомонтаже. Эксперты говорят, что бояться такого явления не стоит. Море обретает свой естественный цвет меньше, чем через час после шторма. В Евпатории море стало желтого цвета (видео: YouTube)