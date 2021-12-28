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У Криму море несподівано забарвилося в жовтий колір (відео)

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Крим, Вівторок 28 грудня 2021 12:46
У Криму море несподівано забарвилося в жовтий колір (відео) Колаж РБК-Україна: у Криму море несподівано набуло жовтого кольору
Автор: Роман Мирончук

Чорне море в Євпаторії несподівано забарвилося в жовтий колір. Це сталося через шторм, який піднімає з дна пісок, і він не встигає осідати. При цьому пісок забарвлює хвилі в яскраво-золотистий колір.

Про це йдеться в сюжеті місцевого "7 Каналу".

Цікаво, що після того, як відео з жовтим морем з'явилося в мережі, жителі окупованого Криму почали панікувати. Деякі порахували, що це екологічна катастрофа, а інші звинуватили автора відео у відеомонтажі.

Експерти кажуть, що боятися такого явища не варто. Море набуває свого природнього кольору менше, ніж через годину після шторму.

В Євпаторії море стало жовтого кольору (відео: YouTube)

Нагадаємо, на берег Чорного моря під Одесою штормом винесло дуже багато медуз. При цьому еколог Іван Русєв розповів, що недавній шторм у Чорному морі хвилями змінив берегову зону піщаного Пересипу в Національному парку.

Це призвело до того, що в декількох місцях зникли широкі пляжі і з'явилися нові ділянки пляжної зони. Крім того, штормом на берег винесло близько мільйона медуз і багато сміття.

Ми також писали про те, що на пляжах Азовського моря помітили зелені кульки різних розмірів. За словами експертів Приазовського національного природного парку, це куляста кладофора - природний біофільтр.

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Крим Чорне море
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