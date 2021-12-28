У Криму море несподівано забарвилося в жовтий колір (відео)

Чорне море в Євпаторії несподівано забарвилося в жовтий колір. Це сталося через шторм, який піднімає з дна пісок, і він не встигає осідати. При цьому пісок забарвлює хвилі в яскраво-золотистий колір.

Про це йдеться в сюжеті місцевого "7 Каналу".

Цікаво, що після того, як відео з жовтим морем з'явилося в мережі, жителі окупованого Криму почали панікувати. Деякі порахували, що це екологічна катастрофа, а інші звинуватили автора відео у відеомонтажі. Експерти кажуть, що боятися такого явища не варто. Море набуває свого природнього кольору менше, ніж через годину після шторму. В Євпаторії море стало жовтого кольору (відео: YouTube)