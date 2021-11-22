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На берег Черного моря под Одессой штормом вынесло около миллиона медуз (фото)

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Одесская область, Понедельник 22 ноября 2021 16:07
На берег Черного моря под Одессой штормом вынесло около миллиона медуз (фото) Под Одессой на берег выбросило миллион медуз (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На побережье Черного моря в Одесской области экологи обнаружили миллион медуз корнеротов. Это произошло после недавнего сильного шторма.

Фото медуз разместил на своей странице в Facebook эколог, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Он сообщил, что недавний шторм в Черном море волнами изменил береговую зону песчаной пересыпи в Национальном парке. Это привело к тому, что в нескольких местах исчезли широкие пляжи и появились новые участки пляжной зоны.

"Недавно прошел мощный шторм на Черном море. Такие шторма бывают не так часто. Сильные волны кардинально изменили береговую зону песчаной пересыпи в Національний природний парк "Тузлівські лимани". В некоторых местах, исчезли широкие пляжи, а на отдельных участках, сформировались новые участки пляжной зоны", - написал Русев.

Он добавил, что штормом на берег вынесло около миллиона медуз и много мусора.

"Естественно, море собрало и выбросило на пересыпь немало людского мусора, который сотрудникам нацпарка придется убирать. А наиболее ярким проявлением шторма было то, что по всей береговой зоне моря, в границах нацпарка, оно выбросило около миллиона медуз – корнеротов", - описал ситуацию сотрудник Нацпарка.

Как объяснил Русев, медузы не вовлечены в пищевые цепи природных экосистем моря и ими в редких случаях могут питаться шакалы или вороны. Но обычно медуз никто не ест.

Волновые процессы моря быстро превратят медуз в биологическую пыль, которая будет потом вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем.

На берег Черного моря под Одессой штормом вынесло около миллиона медуз (фото)На берег Черного моря под Одессой штормом вынесло около миллиона медуз (фото)На берег Черного моря под Одессой штормом вынесло около миллиона медуз (фото)На берег Черного моря под Одессой штормом вынесло около миллиона медуз (фото)Фото: Под Одессой на берег выбросило миллион медуз (facebook.com/rusevivan)

Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшее время Арабатская Стрелка может остаться без туристов.

А также рассказывали о том, как могут измениться курорты Азовского моря в 2022 году.

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Черное море медузы экология
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