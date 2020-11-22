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В Крыму археологи обнаружили древнюю керамическую мастерскую: фото с места раскопок

Севастополь, Воскресенье 22 ноября 2020 21:09
В Крыму археологи обнаружили древнюю керамическую мастерскую: фото с места раскопок
Раскопки в Крыму (фото: archaeolog.ru)
Автор: Роман Мирончук

Археологи нашли древнюю керамическую мастерскую

В оккупированном Крыму археологи обнаружили остатки керамической мастерской IV-III веков до нашей эры. Находку нашли в центре Севастополя на мысе Хрустальный, где сейчас проходят строительные работы.

Эксперты раскопали четыре обжигательные печи, которые были сложены из сырцовых кирпичей. Две из них круглые, а две - квадратные. Круглые применялись при обжиге посуды и амфор, а квадратные использовали для обжига черепицы. Об этом сообщает Институт археологии РАН.

В Крыму археологи обнаружили древнюю керамическую мастерскую: фото с места раскопок

Остатки круглой печи для обжига (фото: archaeolog.ru)

Размеры древних печей составляют примерно 3 на 3 метра. Также в одной из круглых печей археологи нашли керамические грузила для ткацких станков с клеймами. В другой круглой печи найден небольшой керамический штамп, который использовался для нанесения орнамента на глиняные изделия.

В Крыму археологи обнаружили древнюю керамическую мастерскую: фото с места раскопок

Печь для обжига черепицы (фото: archaeolog.ru)

Рядом с печами археологи нашли фрагменты бракованной черепицы и амфор. Также здесь находилась площадка шириной около 10 метров, на которой изготавливали и сушили керамические изделия.

В Крыму археологи обнаружили древнюю керамическую мастерскую: фото с места раскопок

Штампик (фото: archaeolog.ru)

Данное открытие позволит лучше понять развитие местного гончарного производства, и жизнь населения Херсонеса, где наблюдался высокий спрос на винную керамическую тару - амфоры.

В Крыму археологи обнаружили древнюю керамическую мастерскую: фото с места раскопок

Миниатюрный ткацкий грузик (фото: archaeolog.ru)

Напомним, археологи раскопали богатейший мусульманский некрополь на территории Испании.

Ранее археологи обнаружили на дне Черного моря затопленный город. Первые признаки строений были обнаружены еще в 1970-е годы, но масштабные археологические работы начались только сейчас.

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