В Крыму археологи обнаружили древнюю керамическую мастерскую: фото с места раскопок

Раскопки в Крыму (фото: archaeolog.ru)

Археологи нашли древнюю керамическую мастерскую

В оккупированном Крыму археологи обнаружили остатки керамической мастерской IV-III веков до нашей эры. Находку нашли в центре Севастополя на мысе Хрустальный, где сейчас проходят строительные работы.

Эксперты раскопали четыре обжигательные печи, которые были сложены из сырцовых кирпичей. Две из них круглые, а две - квадратные. Круглые применялись при обжиге посуды и амфор, а квадратные использовали для обжига черепицы. Об этом сообщает Институт археологии РАН.

Остатки круглой печи для обжига (фото: archaeolog.ru)

Размеры древних печей составляют примерно 3 на 3 метра. Также в одной из круглых печей археологи нашли керамические грузила для ткацких станков с клеймами. В другой круглой печи найден небольшой керамический штамп, который использовался для нанесения орнамента на глиняные изделия.

Печь для обжига черепицы (фото: archaeolog.ru)

Рядом с печами археологи нашли фрагменты бракованной черепицы и амфор. Также здесь находилась площадка шириной около 10 метров, на которой изготавливали и сушили керамические изделия.

Штампик (фото: archaeolog.ru)

Данное открытие позволит лучше понять развитие местного гончарного производства, и жизнь населения Херсонеса, где наблюдался высокий спрос на винную керамическую тару - амфоры.

Миниатюрный ткацкий грузик (фото: archaeolog.ru)

Напомним, археологи раскопали богатейший мусульманский некрополь на территории Испании.

Ранее археологи обнаружили на дне Черного моря затопленный город. Первые признаки строений были обнаружены еще в 1970-е годы, но масштабные археологические работы начались только сейчас.