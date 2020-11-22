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У Криму археологи виявили стародавню керамічну майстерню: фото з місця розкопок

Севастополь, Неділя 22 листопада 2020 21:09
У Криму археологи виявили стародавню керамічну майстерню: фото з місця розкопок
Розкопки в Криму (фото: archaeolog.ru)
Автор: Роман Мирончук

Археологи знайшли стародавню керамічну майстерню

В окупованому Криму археологи виявили залишки керамічної майстерні IV-III століть до нашої ери. Знахідку знайшли в центрі Севастополя на мисі Кришталевий, де зараз проходять будівельні роботи.

Експерти розкопали чотири випалювальні печі, які були складені з сирцевих цеглин. Дві з них круглі, а дві - квадратні. Круглі застосовувалися при випалюванні посуду і амфор, а квадратні використовували для випалу черепиці. Про це повідомляє Інститут археології РАН.

У Криму археологи виявили стародавню керамічну майстерню: фото з місця розкопок

Залишки круглої печі для випалу (фото: archaeolog.ru)

Розміри давніх печей складають приблизно 3 на 3 метри. Також в одній з круглих печей археологи знайшли керамічні грузила для ткацьких верстатів з клеймами. В інший круглій печі знайдений невеликий керамічний штамп, який використовувався для нанесення орнаменту на глиняні вироби.

У Криму археологи виявили стародавню керамічну майстерню: фото з місця розкопок

Піч для випалу черепиці (фото: archaeolog.ru)

Поряд з печами археологи знайшли фрагменти бракованої черепиці і амфор. Також тут знаходилася площадка шириною близько 10 метрів, на якій виготовляли і сушили керамічні вироби.

У Криму археологи виявили стародавню керамічну майстерню: фото з місця розкопок

Штампик (фото: archaeolog.ru)

Дане відкриття дозволить краще зрозуміти розвиток місцевого гончарного виробництва, і життя населення Херсонеса, де спостерігався високий попит на винну керамічну тару - амфори.

У Криму археологи виявили стародавню керамічну майстерню: фото з місця розкопок

Мініатюрний ткацький грузик (фото: archaeolog.ru)

Нагадаємо, археологи розкопали багатий мусульманський некрополь на території Іспанії.

Раніше археологи виявили на дні Чорного моря затоплене місто. Перші ознаки будівель були виявлені ще в 1970-ті роки, але масштабні археологічні роботи розпочалися лише зараз.

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