Археологи раскопали богатейший мусульманский некрополь: фото уникальных находок

Археологи нашли сотни древних гробниц в мусульманском некрополе (иллюстративное фото: pixabay.com)

Исследователи отмечают, что на месте древнего захоронения найдено более 400 гробниц

Археологам удалось раскопать один из самых крупных мусульманских некрополей, которые были обнаружены на территории Испании. Так, уникальная находка была сделана недалеко от города Сарагоса на северо-востоке страны. Занимались раскопками исследователи из Университета Страны Басков, которые и сообщили о том, что нашли более 400 гробниц древнего исламского некрополя. Об этом сообщает CNN, опубликовав фото с места раскопок.

Как передают ученые, крупнейший некрополь располагается в городе Таусте и был обнаружен еще в 2010 году. В течение 10 лет археологи трудились над тем, чтобы установить все данные об этом месте. Сейчас исследователи говорят, что некрополь содержит более 400 гробниц. Захоронения были разложены, по меньшей мере на двух уровнях. Раскопки были инициированы местными властями, сообщает один из ведущих археологов миссии Эва Хименес.

Мусульманский некрополь на территории Испании (фото: El Patiaz Asociacion Cultural)

Директор Антропологической обсерватории исламского некрополя Таусте Пина Пардос заметила, что все скелеты были захоронены в соответствии с исламскими обычаями и обращены на юго-восток в сторону Мекки.

По словам исследователей из Университета Страны Басков, мусульманское владычество в Таусте в традиционных письменных источниках считалось "случайным и даже несуществующим". Однако, этот район, очевидно, был домом для большой исламской общины.

Мусульманский некрополь на территории Испании (фото: El Patiaz Asociacion Cultural)

Известно, что арабские войска вторглись на Пиренейский полуостров и начали его завоевание к 711 году. Они оставались там в течение следующих семи веков до 1492 года, когда территория была полностью отвоевана христианами.

Напомним, что ранее археологи обнаружили на дне Черного моря затопленный город.

Ранее мы писали о том, что под Львовом археологи откопали барский дом XVI века.

А также рассказывали о том, что на Хортице обнаружили уникальное захоронение скифского воина.