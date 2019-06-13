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Крымчан не пускают на пляжи: оккупанты унижают людей

STYLERЖизнь    13.06.2019 - 13:14
Крымчан не пускают на пляжи: оккупанты унижают людей
Курортный сезон в Крыму (Коллаж РБК-Украина)

Пляжи Крыма становятся недоступными для местных жителей

Жители оккупированного Крыма пожаловались, что их перестали пускать на пляжи. Скрин сообщения опубликовала на своей странице в Twitter известный блогер RoksolanaToday&Крым.

Жительница Гурзуфа рассказала, что ее не пустили с детьми на местный пляж в бухте Чехова. Мало того, ей предложили добираться на пляж вплавь или по скалам.

"Раковая опухоль распространяется! Уже доползла до бухты Чехова. Сегодня с детьми пришла на Чеховку. Меня в прямом смысле слова послали и сказали, что на пляж нельзя! Засуньте свою прописку и пропуск (в бухту), в жо… Аргумент такой: на пляже все пьют и бросают мусор. Хотите на пляж? Плывите морем. Лезьте по скалам. Что??? И главное, все таким хамским голосом и так грубо, они прям кайфовали от своей власти. А я стояла и… Артек, Гуровские камни, Кипарисный, теперь и Чеховка. Дальше что, на очереди спасалка?", - написала Полина Счастливая.

Крымчан не пускают на пляжи: оккупанты унижают людей

Скриншот (twitter.com/KrimRt)

Как отметила блогер в других своих постах, оккупанты приватизировали практически все пляжи на побережье Крыма и устанавливают там драконовские порядки, взымают плату с отдыхающих, причем немалую.

К примеру, прокат катамаранов стоит от 1000 рублей за один час (чуть больше 400 гривен). Также крымчане сообщают о платных лежаках и плате за вход на пляже.

Неудивительно, что с таким отношением и такими порядками, большинство пляжей пустует и на них практически нет ни местных жителей, ни туристов.

 

Пляжи в Ялте, Саках, Гурзуфе, Судаке и Щелкино (twitter.com/KrimRt)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Крыму ожидают самый худший курортный сезон за все годы аннексии.

А также рассказывали о том, что Крымский мост очень опасен и запуск железной дороги приведет к трагедии.

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