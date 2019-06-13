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Кримчан не пускають на пляжі: окупанти принижують людей

STYLERЖиття    13.06.2019 - 13:14
Кримчан не пускають на пляжі: окупанти принижують людей
Курортний сезон в Криму (Колаж РБК-Україна)

Пляжі Криму стають недоступними для місцевих жителів

Мешканці окупованого Криму поскаржилися, що їх перестали пускати на пляжі. Скрін повідомлення опублікувала на своїй сторінці в Twitter відомий блогер RoksolanaToday&Крим.

Мешканка Гурзуфа розповіла, що її не пустили з дітьми на місцевий пляж в бухті Чехова. Мало того, їй запропонували добиратися на пляж вплав або по скелях.

"Ракова пухлина поширюється! Вже доповзла до бухти Чехова. Сьогодні з дітьми прийшла на Чеховку. Мене в прямому сенсі слова послали і сказали, що на пляж не можна! Засуньте свою прописку і пропуск (в бухту), у ду... Аргумент такий: на пляжі всі п'ють і кидають сміття. Хочете на пляж? Пливіть морем. Лізьте по скелях. Що??? І головне, все таким хамським голосом і так грубо, вони прям кайфували від своєї влади. А я стояла і... Артек, Гурівські камені, Кипарисне, тепер і Чехівка. Далі що, на черзі спасалка?", - написала Поліна Щаслива.

Кримчан не пускають на пляжі: окупанти принижують людейСкріншот (twitter.com/KrimRt)

Як зазначила блогер в інших своїх постах, окупанти приватизували практично всі пляжі на узбережжі Криму і встановлюють там драконівські порядки, стягують плату з відпочиваючих, причому чималу.

Наприклад, прокат катамаранів коштує від 1000 рублів за годину (трохи більше 400 гривень). Також кримчани повідомляють про платні лежаки і плату за вхід на пляжі.

Не дивно, що з таким ставленням і такими порядками, більшість пляжів пустує і на них практично немає ні місцевих жителів, ні туристів.

 

Пляжі в Ялті, Саках, Гурзуфі, Судаку і Щолкіне (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Криму очікують найгірший курортний сезон за всі роки анексії.

А також розповідали про те, що Кримський міст дуже небезпечний і запуск залізниці призведе до трагедії.

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