Круто, что клип российской группы: Цимбалюк прокомментировал съемки для "Ленинграда"

Тарас Цимбалюк рассказал о съемках в клипе российской группы "Ленинград" на песню "Миг", в котором он сыграл одну из главных ролей. Известного украинского актера не смутило сотрудничество с коллективом из РФ.

Артист отметил, что сейчас очень часто проводятся параллели между творчеством и политикой. При этом актер считает, что это абсолютно разные вещи. Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL.

Цимбалюк заявил, что у него не вызвало никаких сомнений сниматься в клипе российской группы. Он также подчеркнул, что в Киеве свои видео снимают многие известные исполнители и коллективы, включая Майли Сайрус, Stromae, Hozier.

"Может стоит на эту ситуацию посмотреть под другим углом - порадоваться, что так развивается индустрия, заводит в Украину средства, дает рабочие места. Это же круто, что клип российской группы - Made in Ukraine", - заявил артист.

Украинец признался, что насчет сьемки в клипе ему позвонили, когда он принимал участие в "Танцах со звездами 2020". Он считает, что данный проект сыграл не последнюю роль.

Он записал пробы, несмотря на то, что ему дали понять, что заинтересованы в конкретно нем. По словам актера, работа над клипом такая же, как над фильмом, тем более у "Ленинграда", который уже много лет снимает не просто видео, а мини-фильмы.

"Снято качественно, была очень тщательная подготовка: свет, одежда массовки, операторская работа, постпродакшн, у нас были "читки" материала, репетиции. Было задействовано много департаментов и их работу видно в деталях!" – поделился впечатлениями Цимбалюк.

Он подчеркнул, что это был особенный опыт, несмотря на то, что он снимался в клипах Сашка Положинского и MONATIK'а.

Стоит отметить, что в новом видео "Ленинграда" главная женская роль досталась украинской актрисе Дарье Трегубовой. В этом видео также были замечены и другие украинки, включая Ольгу Голдис и Викторию Варлей.

Новый клип группы "Ленинград" на песню "Миг" (видео: YouTube)

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