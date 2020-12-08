В Киеве торгуют российскими конфетами из-под полы: цена космическая

В Киеве замечены запрещенные сладости из РФ (коллаж РБК-Украина, фото strana.ua)

В Киеве обнаружили точки с продажей российских конфет. Как известно, в нашей стране запрещена торговля товарами российского производства. Продавцы торгуют сладостями подпольно: в переходах, маленьких магазинах.

Об этом сообщает "Страна".

Отмечается, что "сладкая контрабанда" продается по заоблачным ценам, а именно от 300 гривен за килограмм.

В ассортименте конфеты на любой вкус и кошелек: "Золотое суфле" - 450 гривен за килограмм, "Мишка косолапый" - 370 гривен, "Красный мак" - 295 гривен, "Аленка" - 355 гривен, "Столичные" - 435 гривен, "Золотой петушок" - 345 гривен.

На этикетке указан изготовитель ПАО "Красный октябрь" Россия, город Москва и производитель: Россия, город Рязань.

В Киеве торгуют российскими конфетами (фото: strana.ua)

По словам продавцов, людям нравится их красивая упаковка и состав самих сладостей, мол, в них чувствуется шоколад.

"Клиентам нравится упаковка этих конфет - она дорогая, праздничная. Также чувствуется вкус шоколада. Особой популярностью у нас пользуются конфеты "Аленка" - шоколадная начинка между слоями вафель и "Золотое суфле". Каждые две недели привозят полностью весь ассортимент", - рассказал один из продавцов контрабанды.

Отметим, что в столичных супермаркетах российские конфеты не продаются. Также сообщается, что запрещенный товар ввозится в Украину в небольших автобусах либо в сумках людей. Небольшую партию товара пропускают на границе за 1000 гривен.

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