Украинские актеры Цимбалюк и Трегубова снялись в новом клипе "Ленинграда"

Тарас Цимбалюк и Дарья Трегубова в клипе группы "Ленинград" (скриншот из видео)

Украинские актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Трегубова стали главными героями в новом музыкальном клипе российской группы "Ленинград" на песню "Миг". Видео было загружено в сеть 7 декабря.

Тарас Цимбалюк на своей странице в Instagram написал, что очень был рад принимать участие в съемках этого клипа.

"Группировка Ленинград - это всегда огонь. Очень был рад стать частью такого провокационного, актуального, смелого и, главное, профессионального процесса!!!" - написал актер.

Дарья Трегубова также в Instagram прокомментировала свое участие в новом видео питерской группы.

"Воу-воу, полегче. Телефон с утра разрывается - и есть от чего. Вышел новый клип группы, которую я слушаю последние лет двадцать. И я в нем вышла отлично. Ленинград - это всегда скандал, стеб, сарказм и офигенные клипы. Все, как мы любим. Спасибо всем причастным - это был чистый кайф и немного безумия", - заявила украинка.

В клипе российской группы также снялись украинские актрисы Ольга Голдис и Виктория Варлей.

В комментарии к посту Цимбалюка, его PR-менеджер написала, что клип снимался в Киеве и в нем принимали участие украинские актеры и команда.

Новый клип группы "Ленинград" (видео: YouTube)

Стоит отметить, что лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова внесли в базу "Миротворец" после того, как он посещал оккупированный Крым.

Пользователи сети прокомментировали участие украинских артистов в новом видео российской группы.

Шнуров в списке "Миротворца", танцуйте для них дальше;

Ой, Тарас, берегитесь, ждут вас комментарии…

Тарас Цимбалюк, ну зачем ты снялся в клипе группы Ленинград? Они уже давно продали задницу кремлю;

Шнур все, давайте другого;

Как Шнур лег под власть, так и закончился. Идея вроде хорошая, но нет чтоб аж захватило. Видеоряд вроде динамичный, но чего-то не хватает. Нет эстетики как в "Иезузе", нет злободневности и трешовости как в "Питере" или "Лакшери". Скучно все это. Не цепляет вообще. А Шнур то подзакончился.

Напомним, из Украины выгнали сотрудника путинского телеканала Russia Today, который посещал оккупированный Крым.

Ранее известного российского журналиста и телеведущего Алексея Пивоварова не пустили в Украину в аэропорту.